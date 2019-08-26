Футбол

Встреча с «Арсеналом» завершилась не в пользу «Оренбурга»ПроОрен 00:27

Евгений Луценко принял передачу и пробил в ворота внешней стороной стопы. Счет по итогам встречи – 2:1 в пользу туляков и положение «Оренбурга» еще более усложняется в этом сезоне российской премьер-лиги.
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Тульский «Арсенал» обыграл «Оренбург» со счетом 2:1

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Ломовицкий — о дебютном голе в РПЛ: давило, что не забивал в официальных играх

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Тульская прессавчера в 17:14

Ломовицкий: «Очень сильно давило, что давно не забивал»

Sport24.ru04:03
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Происшествия

Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Космос

Соль на Марсе является ключом к источникам древней воды

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Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Технологии

Первая в мире плавучая АЭС отправлена на Чукотку

Первый в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сегодня отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в город Певек на севере Чукотки.
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Экономика

Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки

Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Обновлено вчера в 22:50
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке

Обновлено в 04:40
Происшествия

По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей

В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Кино

Новые тизеры «Джокера» раскрыли дату выхода второго трейлера

Обновлено в 03:24
Политика

Хаджимба и Квициния вышли во второй тур выборов президента Абхазии

Обновлено в 01:25
Происшествия

В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание

В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Политика

Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг

Обновлено в 02:50
Культура

Олега Меньшикова экстренно госпитализировали

Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия

Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину

Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Гаджеты

TSMC займётся производством 5-нм чипов Qualcomm Snapdragon 875

По сообщениям сетевых источников, компания Qualcomm намерена использовать производственную линию тайваньской компании TSMC для выпуска мобильных чипов Snapdragon 875.
Обновлено в 02:19
Общество

Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста

Обновлено в 04:28
Происшествия

В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Политика

В Армении завели дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России

Уголовное дело возбуждено в Армении после срыва тендера Минобороны на поставку оружия, в котором участвовала российская ORSIS, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 04:22
Космос

«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС

Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Футбол

Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Общество

Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября

Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки

Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны

Выступившая на фестивале «Новая волна» певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение и своих зрителей за то, что она на сцене.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено в 01:59
Общество

Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Обновлено в 02:03
Экономика

Бизнес-акселератор инновационных проектов откроют в Томске

Набор участников проекта уже стартовал. Начинающие предприниматели, создатели местных стартапов, получили право заниматься бесплатно.
Обновлено в 04:37
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру

Обновлено 24 августа в 03:51
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