Футбол
Встреча с «Арсеналом» завершилась не в пользу «Оренбурга»ПроОрен 00:27
Евгений Луценко принял передачу и пробил в ворота внешней стороной стопы. Счет по итогам встречи – 2:1 в пользу туляков и положение «Оренбурга» еще более усложняется в этом сезоне российской премьер-лиги.
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Происшествия
Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Космос
Соль на Марсе является ключом к источникам древней воды
Недавно проведенное исследование показало, что соль в марсианских отложениях является не тем же самым, что соль океанов нашей планеты.
Обновлено 24 августа в 08:46
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Глава Мюнхенской конференции исключил возвращение России в G8
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt рассказал, почему Россию нельзя повторно приглашать в состав G8.
Обновлено вчера в 22:28
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправлена на Чукотку
Первый в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" сегодня отправился из Мурманска к месту своего постоянного базирования в город Певек на севере Чукотки.
Обновлено 23 августа в 14:03
Экономика
Владелец «Кириешек» планирует открыть сервис доставки
Производитель кондитерских изделий и снеков «КДВ Групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки») намерен запустить в России сервис экспресс-доставки грузов.
Обновлено в 02:54
Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке
Обновлено в 04:40
Происшествия
По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей
В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.
Обновлено в 04:27
Кино
Новые тизеры «Джокера» раскрыли дату выхода второго трейлера
Обновлено в 03:24
Происшествия
В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание
В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».
Обновлено в 02:15
Политика
Порошенко пообещал поднять над Донецком украинский флаг
Обновлено в 02:50
Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
Стало известно, что сегодня вечером актера Олега Меньшикова экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.
Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках Данила Беглец признал вину
Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.
Обновлено в 04:02
Гаджеты
TSMC займётся производством 5-нм чипов Qualcomm Snapdragon 875
По сообщениям сетевых источников, компания Qualcomm намерена использовать производственную линию тайваньской компании TSMC для выпуска мобильных чипов Snapdragon 875.
Обновлено в 02:19
Общество
Прокурор потребовал лишить родительских прав еще двоих участников акции протеста
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием
В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие.
Обновлено в 04:35
Политика
В Армении завели дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Уголовное дело возбуждено в Армении после срыва тендера Минобороны на поставку оружия, в котором участвовала российская ORSIS, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 04:22
Космос
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Футбол
Сёмин высказался о «пятивластии» в турнирной таблице РПЛ
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение о сложившемся положении в верхней части турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам семи туров.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
Мэрия Москвы отказала группе оппозиционных политиков, в числе которых глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в проведении акции протеста в Москве 3 сентября, следует из ответа властей организаторам акции, который предоставили РБК в штабе Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 03:04
Происшествия
В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки
Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:49
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи «Сбербанк Онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева благословила Лободу петь для страны
Выступившая на фестивале «Новая волна» певица Светлана Лобода поблагодарила в Instagram композитора Игоря Крутого за песню, Аллу Пугачеву за благословение и своих зрителей за то, что она на сцене.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей
26 августа вступает в силу второй пакет антироссийских санкций США — из тех, что Вашингтон увязал с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено в 01:59
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Обновлено в 02:03
Экономика
Бизнес-акселератор инновационных проектов откроют в Томске
Набор участников проекта уже стартовал. Начинающие предприниматели, создатели местных стартапов, получили право заниматься бесплатно.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено 24 августа в 03:51