Политика
Встреча на G20: Трамп пошутил над ПутинымРамблер 02:26
Глава США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 посмеялся над делом о вмешательстве в американские выборы и пригрозил российскому лидеру пальцем.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
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