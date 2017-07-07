Политика

Встреча на G20: Трамп пошутил над ПутинымРамблер 02:26

Глава США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 посмеялся над делом о вмешательстве в американские выборы и пригрозил российскому лидеру пальцем.
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Иностранные СМИ сочли шуткой просьбу Трампа к Путину не вмешиваться в выборы

Интерфакс04:11

Трамп пошутил над Путиным и погрозил пальцем

Газета.Ru05:03

Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы и погрозил пальцем

РБК03:01

Трамп пошутил на встрече с Путиным

Известия03:20

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Ведомости02:16

Трамп пошутил на встрече с Путиным

RT на русском02:15

Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы в США

ТАСС03:47
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Трамп превратил в шутку российское «вмешательство в выборы»

Вести.UZ02:40
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:09, Вашингтон
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Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

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В Иркутской области во время паводка погибли два человека

Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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