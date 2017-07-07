Встреча на G20: Трамп пошутил над ПутинымРамблер 02:26

Глава США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 посмеялся над делом о вмешательстве в американские выборы и пригрозил российскому лидеру пальцем.

Встреча на G20: Трамп пошутил над Путиным

Происшествия Оперативники ушли из «Рольфа» без Сергея Петрова Для обысков в «Рольфе» силовикам пришлось «выписывать» дополнительных оперативников -- уж слишком велики масштабы.

Политика Евросоюз официально продлил санкции против России Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев.

Интернет Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Транспорт Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.

Происшествия В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.

Гаджеты Western Digital и Toshiba несут убытки Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.

Происшествия В Москве задержан сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов Как написала в Твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, полицейские поджидали его возле подъезда.

Политика Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.

Происшествия Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).

Политика В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.

Политика Трамп сравнил встречу с Путиным с церемонией «Оскара» Президент США Дональда Трамп заявил, что обстановка на встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 была похожа на церемонию вручения премии "Оскар", передает РИА "Новости".

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Происшествия В Казани автомобиль протаранил стену нового зоопарка В Казани в стену одного из зданий нового зоопарка «Река Замбези» на полной скорости влетел Mercedes.

Шоу-бизнес Кирилл Плетнев признался, что пока не готов к новым отношениям Несколько недель назад стало известно, что Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев разводятся спустя всего год после заключения брака.

Политика Зеленский обратился к Путину с просьбой освободить украинских моряков Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить моряков, которые являются гражданами Украины.

Армия и оружие В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ 53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Иркутской области во время паводка погибли два человека Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Экономика Крым потерял 2,5 трлн рублей, будучи в составе Украины Сумма упущенных выгод Крыма за годы пребывания в составе Украины составляет не менее 2,5 триллиона рублей.

Экономика Правительство разморозит цены на топливо Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.

Экономика МКБ приобрел 19,65% акций сети аптек «36,6» Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что МКБ мог стать владельцем 9% акций сети, полученных у люксембургской Long-Term Investments (компании принадлежит 19,05% ретейлера).

Политика Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний Счетная палата возьмет под контроль вопрос о ключевых показателях эффективности (KPI) топ-менеджеров государственных корпораций и госкомпаний, пообещал руководитель ведомства Алексей Кудрин.

Авто «Калашников» показал обновленный электромобиль Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».