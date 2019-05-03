Футбол

Встреча дублера «Арсенала» с «Локомотивом» завершилась боевой ничьейТульские новости 08:15

Арсенал (Тула) — Локомотив
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Арсенал»
Тайм завершился счетом 1:2 в пользу гостей поля. На 68 минуте второго тайма, Сулаквелидзе со штрафного сравнивает счет - 2:2. Никто из локомотивцев, в том числе и Ботнарь, не ожидал, что мяч залетит в сетку. Игра завершилась боевой ничьей.
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