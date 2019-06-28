Российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп начали отдельные двусторонние переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке, передает РИА Новости.

В Осаке началась встреча Путина и Трампа

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