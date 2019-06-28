Политика
В Осаке началась встреча Путина и ТрампаИнфорос 01:53
Российский президент Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп начали отдельные двусторонние переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке, передает РИА Новости.
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В Италии снесли остатки обрушившегося близ Генуи моста
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Обновлено в 07:19
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РФС ответил на сообщения о госпитализации Никиты Симоняна
РФС опроверг появившиеся в СМИ сообщения о госпитализации Никиты Симоняна.
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Авто
За 5 лет модельный ряд на российском рынке сократился на 30%
Локальный максимально (350 моделей) наблюдался в 2008 году, а кризисный 2009 год не приводил к этому существенному уменьшению модельных линий автопроизводителей как в данный момент.
Обновлено в 07:15
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Кадыров рассказал, кто является «пятой колонной» в России
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью президента Владимира Путина, данное британскому изданию Financial Times, в частности он обратил внимание на президентскую фразу про предательство как «самое большое преступление, которое может быть на земле».
Обновлено в 05:50
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Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 07:20
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Россия и Китай отказались от доллара при расчетах между собой
Доллар, от использования которого в расчетах стараются отказаться Россия и Китай, на протяжение более ста лета постепенно стал общепризнанной валютой для международных расчетов.
Обновлено в 03:42
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Обновлено вчера в 20:08
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Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
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«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Общество
Названа дата начала полетов из нового саратовского аэропорта «Гагарин»
По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
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Энергетика
«Грязная» нефть испортила на Мозырском НПЗ оборудование на $20 млн
Нефть, загрязненная едким дихлорэтаном, испортила на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе оборудование стоимостью $20 млн, оно вышло из строя и было остановлено, заявил в парламенте вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко.
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Политика
Чисто украинская провокация: на заброшенном здании в Донецке вывесили унылый «прапор»
В пятницу, 28 июня, на заброшенном здании в Донецке появился украинский флаг, безвольно свешивающийся с металлических конструкций как мокрое полотенце.
Обновлено в 06:44
Общество
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Общество
Российские авиакомпании могут прекратить полеты за рубеж
«Ведомости» пишут, что в конечном счете Росавиация может остановить полеты самолетов под предлогом не соответствия требованиям летной годности.
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«ПСЖ» заключил самый крупный спонсорский контракт в своей истории
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