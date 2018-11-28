Политика
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабряРоссийская газета09:44
Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе. При этом помощник президента РФ прокомментировал информацию о том, что в связи с этим инцидентом Дональд Трамп не исключил отмены встречи с российским лидером.
Российская газета09:44
Оценить
Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи.
— Юрий Ушаков, российский дипломатВестник Кавказа 09:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Политика
ЦИК: Зурабишвили лидирует на выборах президента с 57,4% голосов
Обновлено в 15:40
Политика
В Крыму арестовали всех моряков с задержанных украинских кораблей
Ранее симферопольский суд арестовал 12 украинских моряков, в том числе командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка, а керченский — троих получивших ранения при задержании, в том числе сотрудника СБУ Василия Сороку.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
В сирийском Хаджине при авиаударе коалиции США погибли шесть человек
Авиаудары международной коалиции во главе с США в среду по зданию в Хаджине в провинции Дейр-эз-Зор привели к гибели шестерых человек, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 14:56
Политика
Путин подписал указ, разрешающий присваивать аэропортам имена деятелей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся деятелей, имеющих особые заслуги перед страной.
Обновлено в 15:42
Политика
На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры
Представители Киево-Печерского заповедника приступили к описи имущества в пещерах Киево-Печерской лавры, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 15:44
Политика
Россия потребовала от Британии объяснений по Integrity Initiative
"Посольство официально запросило у МИД Великобритании разъяснения относительно подлинности обнародованных документов о деятельности Integrity Initiative, а также информацию о действующих или планируемых проектах по России, финансируемых Форин-офисом", — сказал представитель посольства.
Обновлено в 15:29
Политика
Путин впервые прокомментировал инцидент в Керченском проливе
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос про ситуацию с кораблями ВМС Украины, выступая на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Обновлено в 14:17
Политика
Путин рассказал о развитии российской экономики
Экономика адаптируется Отвечая на вопросы участников форума, президент отметил, что российская экономика адаптируется к сложностям и создает условия для внутреннего развития, несмотря на кризисные явления и "даже искусственно создаваемые трудности".
Обновлено в 11:32
Политика
Упраздненным Константинополем русским церквям предложили перейти в РПЦ
Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, аннулировав патриарший томос от 1999 года.
Обновлено в 14:47
Политика
Путин подписал закон о введении электронного военного билета
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых документов воинского учёта.
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Лаврентьев рассказал о численности боевиков в районе Идлиба
Около 15 тысяч боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* остаются в районе сирийского Идлиба, Москва готова оказать помощь в наведении там порядка, заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Обновлено в 13:02
Политика
Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Белый дом: США не намерены размещать ядерные ракеты в Европе
Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что США не планируют размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.
Обновлено в 13:21
Политика
Порошенко подписал закон о введении военного положения
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об утверждении указа по введению военного положения в ряде регионов Украины.
Обновлено в 15:06
Политика
В Запорожье горсовет не смог лишить русский язык регионального статуса
Как информирует УНН, депутаты пытались отменить ранее принятое запорожским горсоветом решение о предоставлении русскому языку статуса регионального и о ретрансляции российских телеканалов в кабельных сетях города.
Обновлено в 15:41