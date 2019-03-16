Политика
Встреча ОПЕК+ в Баку пройдет с участием министра нефти ВенесуэлыiReactor вчера в 09:04
Перед заседанием среди министров запланирован ряд двусторонних встреч, а также пройдет традиционный неформальный ужин, в рамках которого продолжится обсуждение деталей сделки ОПЕК+.
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Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал причину смерти певицы
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Родственники погибших в авиакатастрофе россиян прилетели в Эфиопию
Пятеро родственников россиян, погибших в авиакатастрофе в Эфиопии, прилетели в Аддис-Абебу и уже сдали анализ ДНК, запланирован их вылет на место ЧП, сообщили РИА Новости в консульском отделе посольства.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Макрон обвинил протестующих французов в попытке уничтожить республику
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты «желтых жилетов», назвав их участников людьми, которые хотят уничтожить республику.
Обновлено в 00:08
Футбол
Футболист «Урала» Погребняк попал в расистский скандал
Слова игрока "Урала" заинтересовали заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александра Баранова.
Обновлено в 04:58
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл Гран-при Австралии
Финский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем первого этапа сезона - Гран-при Австралии.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Премьер Новой Зеландии получила манифест за пару минут до терактов
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн получила манифест от преступников за несколько минут до терактов в мечетях Крайстчерча.
Обновлено в 05:14
Политика
Десятки демонстрантов захватили здание гостелевидения в Сербии
Несколько десятков протестующих ворвались в здание сербского телевидения РТС в субботу в ходе массовой антиправительственной акции.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В Магадане стая бродячих собак напала на ребёнка
Стая бродячих собак набросилась на пятилетнего ребёнка в парке Магадана и покусала его, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:28
Политика
Украинская журналистка не обнаружила в Крыму ностальгии по Украине
Автор блога на украинском интернет-портале "Страна.ua" Олеся Медведева по итогам своей поездки в Крым констатировала, что жители полуострова не хотят возвращаться в состав Украины.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Климкин не считает массовый отъезд украинцев за рубеж катастрофой
Массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой.
Обновлено в 02:15
Происшествия
При стрельбе на Западном берегу Иордана пострадали трое израильтян
В результате стрельбы, произошедшей в районе населённого пункта Ариэль на Западном берегу реки Иордан, пострадали три израильтянина.
Обновлено в 04:59
Политика
Американское СМИ предрекло США банкротство из-за военных расходов
Автор издания заявляет, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота, а правительство и чиновники постоянно обманывают население, требуя все больше финансирования на военные нужды.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Саперы обезвредили снаряд времен ВОВ в Калининграде
Обновлено в 04:46
Политика
Трамп обвинил Google в помощи армии Китая
Корпорация Google «помогает Китаю и их военным, но не США». Об этом в своем Twitter написал американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой
Американская актриса и дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис выписана из клиники Лос-Анджелеса после попытки суицида.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
В России появятся фрегаты с полусотней ракет «Калибр» на борту
Россия ведет разработку модернизированных фрегатов проекта 22350М, каждый из которых способен стать носителем для 48 крылатых ракет "Калибр".
Обновлено в 04:00
Хоккей
Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в НХЛ с «Тампой»
В составе гостей дубль оформил Александр Овечкин (28, 53), который был признан третьей звездой матча, еще один гол забил Джон Карлсон (13).
Обновлено в 01:09
Футбол
«Спартак» показал форму на матч с «Зенитом»
Обновлено в 03:50
Единоборства
Нурмагомедов ответил на вызов Фергюсона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов американца Тони Фергюсона.
Обновлено в 03:12
Экономика
УВЗ решил поставлять бульдозеры и железнодорожные составы в Сирию
Уралвагонзавод начал продвижение своей дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Индонезии из-за наводнений погибли более 40 человек
Наводнения в индонезийской провинции Папуа стали причиной гибели как минимум 42 человек.
Обновлено вчера в 22:26
Хоккей
Макгрегор помог «Бостону» одолеть «Коламбус» в матче НХЛ
Обновлено в 04:26
Происшествия
Советника красноярского губернатора отправили под домашний арест
Суд Железнодорожного района Красноярска отправил под домашний арест советника губернатора региона Антона Натарова, задержанного 15 марта по делу о мошенничестве.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В Японии создадут ракету с дальностью действия 400 км
Минобороны Японии планирует разработать крылатую ракету с дальностью действия 400 км, чтобы истребители ВВС страны получили возможность атаковать противника вне пределов досягаемости его ПВО.
Обновлено в 02:34
Культура
Дата и место похорон Началовой пока не определены
Обновлено в 05:02
Политика
Медведев поддержал проект соглашения о партнерстве с ВПП ООН
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поддержал проект соглашения о партнерстве между кабмином и Всемирной продовольственной программой ООН 2019-2022 годов.
Обновлено в 05:08
Политика
Отставки Мадуро хотят 90% венесуэльцев
Участие в опросе приняли 1,1 тыс. человек, 88,9% которых проголосовали за скорейшую отставку Николаса Мадура с поста президента страны.
Обновлено в 00:57
Энергетика
Саудовский министр энергетики оптимистично настроен по влиянию сделки ОПЕК+ на рынок
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что оптимистично настроен по поводу влияния сделки ОПЕК+ на рынок нефти.
Обновлено в 04:19