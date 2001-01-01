Энергетика
Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июляТАСС 02:30
Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сообщил, что она "скорее всего пройдет в первую неделю июля" в Вене. Саудовский министр высказал надежду, что на этой встрече "страны смогут достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи нефти".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:54, Вашингтон
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В Пензенской области задержаны ещё 12 участников драки, в результате которой погиб житель Чемодановки, сообщили в Следственном комитете.
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Сегодня, 16 июня, «Новая газета» опубликовала разработанный Генеральной прокуратурой РФ еще в 2015 году документ под названием «Методические рекомендации по обеспечению законности при подготовке и проведении органами наркоконтроля и внутренних дел проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ».
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