Энергетика

Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июляТАСС 02:30

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Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сообщил, что она "скорее всего пройдет в первую неделю июля" в Вене. Саудовский министр высказал надежду, что на этой встрече "страны смогут достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи нефти".
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Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля

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Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля

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