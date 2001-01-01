Энергетика
Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июляТАСС вчера в 02:30
Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сообщил, что она "скорее всего пройдет в первую неделю июля" в Вене. Саудовский министр высказал надежду, что на этой встрече "страны смогут достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи нефти".
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В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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