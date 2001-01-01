Энергетика

Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июляТАСС вчера в 02:30

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече ОПЕК, аль-Фалех сообщил, что она "скорее всего пройдет в первую неделю июля" в Вене. Саудовский министр высказал надежду, что на этой встрече "страны смогут достичь консенсуса по продлению соглашения о сокращении добычи нефти".
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Reuters: Встреча ОПЕК, вероятно, состоится в начале июля

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Встреча представителей ОПЕК может пройти в начале июля

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Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля

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Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля в Вене

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Страны ОПЕК могут провести встречу в начале июля

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Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля

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В начале июля ОПЕК будет договариваться о сокращении добычи нефти

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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:15, Вашингтон
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