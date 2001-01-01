Энергетика
Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля в ВенеКомсомольская правда вчера в 08:24
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что встреча представителей государств - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран принимающих участие в соглашении состоится, скорее всего, в начале июля.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:45, Вашингтон
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Обновлено в 00:44
Футбол
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Бешикташа»
Итальянский "Удинезе" и английский "Ливерпуль" проявляют интерес к турецкому хавбеку стамбульского "Бешикташа" Дорукхану Токезу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:03
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Аргентине и Уругвае почти полностью восстановили электроснабжение
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика
План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре
Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Наука
Деформации позвоночника собак связали с одомашниванием
Авторы обследовали хранящиеся в музеях древние скелеты 136 диких волков и собак, а также позвоночники 241 современного волка и 19 современных ездовых собак.
Обновлено 15 июня в 03:59
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров
Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" была размещена информация о том, что водитель одного из маршрутных такси Новосибирска бросился с ножом на пассажира и ранил его в лицо.
Обновлено в 01:14
Общество
Американский телеведущий назвал вегетарианство планом Сатаны
Обновлено в 01:07
Общество
На Урале хакеры снова пытались взломать telegram-каналы журналистов
Ранее неизвестные с испанского адреса пытались взломать аккаунты журналиста Андрея Варкентина, главного редактора АН «Между строк» Натальи Вахониной и шеф-редактора портала Znak Дмитрия Колезева.
Обновлено в 01:40
Авто
Лады с загранпаспортом: особые версии, которые обитали только за границей
Lada Natacha Кабриолеты на базе переднеприводной восьмёрки делал с десяток компаний, что в СССР, что за пределами.
Обновлено в 00:30
Авто
Умелец поставил на УАЗ двигатель от Toyota Land Cruiser
Пока настоящий «Русский Прадо» от УАЗ в разработке, находчивые умельцы решили не ждать «у моря погоды» и выполнили ряд доработок самостоятельно.
Обновлено в 00:59
Общество
Тельцов ждут перемены в личной жизни, а Девы будут источать энергию
Окружающие люди уважают вас и ценят. ТЕЛЕЦ Тельцов ждут глобальные перемены в личной жизни.
Обновлено вчера в 10:08
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
Российский турист утонул на пляже в Таиланде
Российский турист утонул на пляже острова Чанг в восточной таиландской провинции Трат.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Названа неожиданная причина ожирения
Мерцание экрана телевизора или компьютера в спальне в ночное время приводит к ожирению, рассказал главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В районе ущелья Тютюсу Эльбруса пропал турист
Спасатели ведут поиски туриста, который пропал в районе ущелья Тютюсу Эльбрусского района.
Обновлено в 01:35
Общество
Столичное УФАС возбудило дело в отношении популярной сети фастфуда
Управление Федеральной антимонопольной службы по столице возбудило дело в отношении сети фастфуда Burger King.
Обновлено в 02:08
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Религия
РПЦ не станет строить храм в сквере Екатеринбурга
Обновлено вчера в 04:43
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Студентку, которая обвинила в изнасиловании преподавателя, могут отчислить из вуза в Новосибирске
Обновлено в 02:00
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24