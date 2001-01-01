Энергетика

Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля в ВенеКомсомольская правда вчера в 08:24

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что встреча представителей государств - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран принимающих участие в соглашении состоится, скорее всего, в начале июля.
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Reuters: Встреча ОПЕК, вероятно, состоится в начале июля

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Встреча представителей ОПЕК может пройти в начале июля

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Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля в Вене

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Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля

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В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии

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Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
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Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

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Политика

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Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия

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Армия и оружие

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Российский турист утонул на пляже острова Чанг в восточной таиландской провинции Трат.
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