Энергетика

Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июляАргументы и Факты 03:45

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По словам аль-Фалеха, встреча, скорее всего, пройдет в первую неделю июля. Об этом он заявил на полях встречи министров энергетики и экологии G20 в Японии. Министр также добавил, что надеется, что на этой встрече страны смогут договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.
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Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июля

Аргументы и Факты03:45

Встреча ОПЕК может состояться в первую неделю июля

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