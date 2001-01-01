Энергетика
Встреча ОПЕК может пройти в первую неделю июляАргументы и Факты 03:45
По словам аль-Фалеха, встреча, скорее всего, пройдет в первую неделю июля. Об этом он заявил на полях встречи министров энергетики и экологии G20 в Японии. Министр также добавил, что надеется, что на этой встрече страны смогут договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:12, Вашингтон
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