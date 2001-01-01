Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях. То в манеже «армейцев», то на стадионе, но за партами и скатертями. Скучные вопросы, скучные ответы.

Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев

Авто BMW презентовал юбилейный R nineT В преддверии 50-летия начала производства мотоциклов на заводе Шпандау в Берлине BMW Motorrad показал специальную версию R nineT /5. Технических доработок байку не досталось, а все отличия от стандартного исполнения заключаются во внешней отделке.

Футбол Зидан опубликовал фотографию с семейного отдыха Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан показал фото, на котором он проводит семейный отпуск с женой и четырьмя сыновьями-футболистами.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Происшествия Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.

Единоборства Хорхе Масвидаль: «Добить Аскрена было супер необходимо» Хорхе Масвидаль прокомментировал свою победу над Беном Аскреном на UFC 239.

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Армия и оружие Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Берлускони уточнил, за что его ценит Путин По словам Берлускони, Путин знает об его усилиях и ценит их.

Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Происшествия Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.

Происшествия Главный федеральный инспектор по Рязанской области найден мертвым По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев был обнаружен мертвым в Рязани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Политика В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.

Происшествия В Петербурге проверили магазин, где продавали пирожки с опарышами В магазин, где продавались пирожки - на ул. Руставели, д. 13 лит. Б. - тут же пришли с проверкой. Специалисты нашли ряд нарушений.

Политика Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.

Политика Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Политика Партия Зеленского исключила семь кандидатов в Раду из своего списка Список кандидатов в депутаты Верховной рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишился семи человек.

Здоровье В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Политика Зеленский назначил Комарницкого главой Луганской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого председателем Луганской областной государственной администрации.

Общество Иван Купала наступает сегодня ночью В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.

Политика Трамп прокомментировал свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке Глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал свое выступление 4 июля перед нацией в честь Дня независимости США, в ходе которого он рассказал об аэропортах, за которые якобы боролись участники Американской войны за независимость в XVIII веке.