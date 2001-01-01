Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях. То в манеже «армейцев», то на стадионе, но за партами и скатертями. Скучные вопросы, скучные ответы.

Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев

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