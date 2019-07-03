Здоровье
Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштабаРИА Новости 14:52
Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Политика
В Германии делают ставки на отставку Меркель из-за приступов
Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун прокомментировал возможность отставки Ангелы Меркель из-за состояния здоровья.
Обновлено в 17:16
Происшествия
При обрушении породы на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, сообщили 17 июля в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:48
Технологии
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
«Улику» против России по делу MH17 следователи просто купили
Корпус ракетного двигателя зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", из которого, предположительно, был сбит малайзийский "Боинг" над Донбассом летом 2014 года, Совместная следственная группа (JIT) приобрела у неизвестных посредников, сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали возможность исключения Турции из НАТО
Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.
Обновлено в 16:14
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Обновлено в 12:55
Авто
В России начинается производство нового купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено в 17:52
Политика
Конгресс США проголосовал против поставок оружия Эр-Рияду
Большинство в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам оружия Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:41
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Боевые корабли Северного флота вошли в Финский залив
Отряд боевых кораблей Северного флота прибыли в Финский залив для участия в военно-морском параде, сообщается на сайте министерство обороны России.
Обновлено в 13:21
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Обновлено в 00:01
Футбол
«Яндекс» показал, за какие команды РПЛ болеют в регионах России
Поисковая система «Яндекс» показала, за какие команды болеет большинство болельщиков по регионам России.
Обновлено в 10:49
Общество
Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома
Обновлено в 17:51
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Наука
Впервые обнаружена и показана трехмерная спиновая жидкость
Обновлено в 12:55
Политика
В МИДе объяснили ситуацию с визами учителей Англо-американской школы
Ранее The New York Times сообщила, что Российская Федерация не дала визы на въезд в страну 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где в числе прочих учатся дети иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено в 16:20
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в «Русалочке»
Обновлено в 07:00