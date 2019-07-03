Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштабаРИА Новости 14:52

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Заместитель главы Пентагона Дэвид Трахтенберг прокомментировал ситуацию вокруг США и Турции на фоне закупки Анкарой российских С-400, отметив, что вопрос об исключении страны из НАТО должен решать сам альянс.
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