Шоу-бизнес

Вслед за Собчак Виторган снял обручальное кольцо
Экспресс газета
вчера в 02:45

Вслед за Собчак Виторган снял обручальное кольцо Актёр последовал примеру неверной супруги. Ранее «Экспресс Газета» писала о том, что Ксения Собчак изменяет мужу с известным режиссером и бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз — Константином Богомоловым.
Экспресс газетавчера в 02:45

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Вслед за Собчак ее супруг Виторган тоже снял обручальное кольцо

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Вслед за Собчак Виторган снял обручальное кольцо

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Дни2421 декабря в 12:36

Максим Виторган подтвердил расставание с Ксенией Собчак

Paparazzi.ru21 декабря в 07:05
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
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Максим Виторган
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр-постановщик.
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Собчак Ксения Анатольевна
Телеведущая
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 23 декабря 2017 года. Известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в Шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьём», вела программу «Барабака и Серый Волк» вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции «Серебряный дождь».
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