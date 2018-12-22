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Вслед за Собчак Виторган снял обручальное кольцо Актёр последовал примеру неверной супруги. Ранее «Экспресс Газета» писала о том, что Ксения Собчак изменяет мужу с известным режиссером и бывшим мужем актрисы Дарьи Мороз — Константином Богомоловым.
Экспресс газетавчера в 02:45
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Шоу-бизнес
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