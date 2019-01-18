Общество
Вслед за Чечней: в Смоленске предложили списать долги населения за газREGNUM 06:33
Обращение в адрес прокурора Смоленской области с предложением последовать примеру прокуратуры Чеченской Республики и подать иск с требованием списать задолженность жителей региона за газ направили депутаты Смоленской областной думы. Об этом стало известно 18 января.
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с чего всё началось
Ранее стало известно, что суд в Грозном обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность в 9 млрд рублей жителям Чечни. В прокуратуре считают, что требования оплатить коммунальные услуги могли создать в обществе социальную напряжённость.Говорит Москва05:57
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Строители Крымского моста уложили со стороны полуострова первый километр железнодорожного пути.
Обновлено в 03:47
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Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников
В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений).
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Технологии
Rambler перевыпустит «Живой журнал»
Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске
В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Общество
Вслед за Чечней: в Смоленске предложили списать долги населения за газ
Обращение в адрес прокурора Смоленской области с предложением последовать примеру прокуратуры Чеченской Республики и подать иск с требованием списать задолженность жителей региона за газ направили депутаты Смоленской областной думы.
Обновлено в 06:33
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При старте двигатели ракеты «Ангара» РД-191 могут разрушить ее, заявили в НПО «Энергомаш» – производителе двигателей.
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Происшествия
В Ангарске на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар
Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе Ангарской нефтехимической компании (АНХК), пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 06:31
Общество
Новое граффити Бэнкси продано за шестизначную сумму
Последняя работа уличного художника Бэнкси, граффити Season's Greetings, которое появилось на одном из гаражей в городе Порт-Толбот 19 декабря прошлого года, накануне продано за шестизначную сумму.
Обновлено в 04:56
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СК получил доказательства владения Шестуном землями на 2,2 млрд рублей
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Найдена самая старая в мире таблица Менделеева
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Автомобили Hyundai получат российские двигатели и коробки передач
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Facebook и Twitter передали Роскомнадзору сведения о данных россиян
Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter на запрос об исполнении требования закона о хранении данных на территории России.
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Гибридный Hyundai Ioniq пережил серьезное обновление
Корейский Hyundai обновил свои гибридные хэтчбеки Ioniq Hybrid и Ioniq PHEV.
Обновлено в 00:24
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У Дианы Арбениной случился сердечный приступ
Обновлено в 06:56
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Пиво перестали продавать в четырех точках.
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Адвокат рэпера Хаски подал в ЕСПЧ жалобу на арест артиста
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Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
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Volvo заменит V40 купе-кроссовером
Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54