Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофилаВзгляд.ру вчера в 17:33
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Вскрытие вызвало вопросы относительно истинной причины смерти финансиста Эпштейна
Интерфакс15 августа в 07:47
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:36, Ашберн
Транспорт
Проезда нет: 15 участков дорог в Приморье затопило
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
Стали известны детали перехода Коутиньо в «Баварию»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Баварии» на правах годичной аренды, сообщает RAC1.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам
Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 02:16
Экономика
Трамп созвал лидеров крупнейших банков США из-за спада на биржах
Президент США Дональд Трамп созвал руководителей трех крупнейших банков страны из-за резкого падения биржевых индексов в среду, 14 августа.
Обновлено в 02:24
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
В Госдуме предложили заменить крымские химзаводы на предприятия ОПК
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил поэтапно закрыть химические заводы на севере полуострова и заменить их кластером предприятий, специализирующихся на оборонзаказах.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено вчера в 09:20
Общество
В крепости Керчи обнаружено и уничтожено 1700 авиабомб времен войны
По данным ведомства, специалистами центра «Лидер» МЧС России в ходе работ по разминированию крепости Керчь был обнаружен склад времен Великой Отечественной войны, на котором было обнаружено 1700 осколочных авиабомб весом 2,5 кг, и одна фугасная авиабомба весом в 100 кг.
Обновлено в 03:26
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Бросающим курить россиянам предложили дать дополнительные выходные
Депутаты Госдумы намерены обсудить вопрос о поощрении отказавшихся от курения россиян.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Политика
«Яндекс» назвал сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» слухами
"Яндекс" назвал сообщения о закрытии своего новостного агрегатора слухами. "Мы слухи не комментируем", — заявил представитель компании РБК.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламе
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет
В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса
Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено вчера в 13:17
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Jaguar предлагает по 3000 долларов владельцам электромобилей Tesla
На сегодняшний день электрические автомобили считаются простым и немногочисленным видом транспорта.
Обновлено в 02:35
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Общество
В Гонконге тысячи учителей пришли на акцию протеста
Тысячи гонконгских учителей в субботу вышли на улицы города в поддержку протестующей молодежи и устроили демонстрацию возле резиденции главы администрации Кэрри Лэм, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:52
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Здоровье
Тошнота может сигнализировать о начале диабета
О развитии сахарного диабета может предупреждать регулярная тошнота, заявили британские медики.
Обновлено 14 августа в 13:17