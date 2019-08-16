Происшествия

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофилаВзгляд.ру вчера в 17:33

Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
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NYT: смерть Эпштейна - самоубийство

Вести.Ru03:40

СМИ подтвердили, что миллиардер-педофил из США совершил суицид

Газета.Ruвчера в 16:51

Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила

Взгляд.рувчера в 17:33

Вскрытие подтвердило суицид миллиардера-педофила Эпштейна

Телеканал 360°вчера в 18:36

Экспертиза после вскрытия утверждает, что Эпштейн покончил с собой

REGNUMвчера в 16:52

Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила

Царьградвчера в 17:21

Экспертиза подтвердила самоубийство миллиардера Эпштейна

РБКвчера в 21:17
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:35, Ашберн
Футбол

Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

Обновлено в 08:50
Футбол

Командир аварийно севшего А321 открыл футбольный матч «Урал» - «Крылья»

Командир аварийно севшего самолета А321 в Подмосковье, ударив по мячу, открыл футбольный матч в Екатеринбурге между клубом "Урал" и самарскими "Крыльями Советов", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФК "Урал".
Обновлено в 08:11
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Политика

В центре Москвы проходят одиночные пикеты за свободные выборы

Обновлено в 08:00
Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Обновлено вчера в 09:24
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Гарнизонный военный суд крымского полуострова вынес решение в отношении двух военных, которые без спроса произвели запуск авиационной управляемой ракеты Х-29ТД в ангаре.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Подмосковье создана комиссия для проверки свалки около Жуковского

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова Куракина, свалку уберут в 2020 году.
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес

Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В полиции назвали возможные причины пожара в отеле Одессы

Пожар в отеле Одессы «Токио стар» мог произойти вследствие поджога для сокрытия возможного убийства, из-за нарушения правил пожарной безопасности или в связи с неосторожным обращением с огнём, заявили в Национальной полиции Одесской области.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Второго пилота севшего в поле самолета А321 выписали из больницы

Второго пилота самолета Airbus А321, который совершил аварийную посадку в поле в Подмосковье, Георгия Мурзина выписали из больницы.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала фото детей, голосующих за мир

Сама Пугачева написала, что на фото малыши голосуют за мир.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Перми автобус врезался в здание

Обновлено в 09:16
Происшествия

Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге

Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Музыка

Николай Басков показал видео с Владимиром Зеленским

Обновлено в 06:09
Общество

«Мосгортранс» объяснил подачу иска к организаторам акций в Москве

Обновлено вчера в 16:14
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика

В Госдуме предложили закрыть химзаводы на севере Крыма

На севере Крыма в советское время было построено несколько крупных химических заводов, в том числе завод "Титан", Крымский содовый завод, Бромный завод.
Обновлено в 00:42
Футбол

Арсенал — Бернли 2:1

В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Экономика

Алтайские фермеры получат 500 млн господдержки в ближайшие пять лет

Средства направят до 2024 года по федеральному проекту Алтайский край получит 500 млн рублей до 2024 года по федеральному проекту на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес

Олег Майами прокомментировал отношения с Ольгой Бузовой

Звезда телешоу «Дом-2» Олег Майами, которому приписывают отношения с телеведущей Ольгой Бузовой после их страстного поцелуя в ресторане, рассказал о чувствах к певице.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Брата журналиста «Медузы», осужденного по обвинению в хранении наркотиков, освободили по УДО

Суд одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении москвича Леонида Жегулева, приговоренный к трем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие

Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье

Врач рекомендовал масло чайного дерева для профилактики ОРЗ

Обновлено вчера в 11:12
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

«Барселона» без Месси уступила «Атлетику» в первом матче Примеры

Обновлено в 00:10
Армия и оружие

В ДНР заявили о потере беспилотника миссии ОБСЕ в Донбассе

Миссия ОБСЕ потеряла беспилотник в районе Донецка, это могло произойти из-за подавления сигнала украинскими силовиками, ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики помогает в поиске утерянного аппарата, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:17
Музыка

Александр Маршал поседел из-за поступка певца Носкова

Николай Носков, бывший коллега Маршала по группе «Парк Горького», в свое время вернулся из Америки в Россию в одночасье, никого не предупредив.
Обновлено в 07:45
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
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