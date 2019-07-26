Интернет
Вскоре у WhatsApp появятся новые функцииСвободная Пресса 02:49
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют несколько обновлений для следующей версии приложения. Так, в чатах появятся закрепленные предупреждения, которые будут говорить о существовании проблем с получением сообщений.
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Футбол
«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостров
По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
Обновлено в 02:20
Общество
Сергей Собянин: порядок в Москве будет обеспечен
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Врачи сообщили о тяжелом состоянии актрисы Инны Чуриковой
Обновлено вчера в 04:24
Политика
Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией
Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Участники ЧМ в Кванджу пострадали при обрушении крыши ночного клуба
Обновлено вчера в 21:53
Технологии
Мобильное приложение красноярского СибГМУ вошло в тройку лучших
Конкурс «Рейтинг Рунета» ежегодно выдает премии за лучшие сайты и приложения в разных номинациях.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Названы десять самых позорных грамматических ошибок
Названы десять самых неприятных речевых ошибок, за которые людям должно быть стыдно. Об этом 27 июля сообщает «Российская газета».
Обновлено в 00:45
Наука
Микророботов научили атаковать раковые опухоли
Возникшая в результате химическая реакция производила пузырьки водорода, которые позволили капсулам перемещаться вокруг опухоли, постепенно выделяя лекарство.
Обновлено 25 июля в 10:11
Происшествия
Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии
Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:26
Экономика
«Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю
Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.
Обновлено вчера в 08:18
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия
В штабах московских оппозиционеров идут обыски
Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой оказывают правовую помощь незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщил, что сотрудники Следственного комитета ведут обыски в штабах оппозиционеров.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Моряки с задержанного Украиной танкера вернулись в Россию
Обновлено 25 июля в 21:18
Единоборства
Чемпион мира по боксу оценил навыки Колашинаца в драке с грабителями
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер похвалил защитника «Арсенала» Зеада Колашинаца, который голыми руками отбился от двух грабителей.
Обновлено в 02:55
Общество
Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.
Обновлено вчера в 00:36
Происшествия
Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»
Обновлено вчера в 14:36
Теннис
Посольство США подготовило визу для Кузнецовой
Посольство США в России объявило о том, что для российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова виза, которую она может забрать.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Появилось видео нападения на кондуктора троллейбуса в Петербурге
В социальных сетях появилось видео нападения молодого человека на кондуктора троллейбуса в Петербурге.
Обновлено в 02:38
Экономика
Акции Яндекса обрушились на фоне законопроекта об интернет-ресурсах
Акции Yandex N.V. к концу торгов начали резко падать после данных о внесении в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры страны.
Обновлено в 00:24
Политика
МИД РФ отреагировал на вброс о Зайцеве
Российский МИД сожалеет, что находятся желающие "реанимировать" историю о российском шпионе в Австрии, которую вроде бы "закрыли" еще в 2018 году.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
В Анапе создадут электронику для военного искусственного интеллекта
До конца 2019 года в анапском технополисе Минобороны России "Эра" откроют дизайн-центр по разработке микроэлектроники для создания искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены
Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В доме хавбека «Арсенала» обнаружен труп
В строящемся доме полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Нени в Египте обнаружено неопознанное тело, сообщает 24.ae.
Обновлено в 02:37
Политика
Посол Евросоюза назвал имидж Украины «ужасным»
Посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж».
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Месси может подписать бессрочный контракт с «Барселоной»
Обновлено в 00:15
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20