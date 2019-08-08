Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM вчера в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:26, Вашингтон
Технологии
СМИ: Научный центр при Управделами президента продает сервисы с информацией о любом жителе России
По информации собеседников «Медузы», продаваемые ГлавНИВЦ системы могут использовать «слитые» базы, но в ГлавНИВЦ заявили, что не используют незаконно полученные персональные данные, в управделами президента наличие у ГлавНИВЦ доступа к ним также отрицают.
Обновлено в 15:47
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Российские разведчики поставили новый рекорд по выходу на связь
Российские разведчики выполнили все задания второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" Армейских международных игр - 2019 в индийском городе Джейсалмер, установив рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь.
Обновлено в 12:29
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Кино
Квентин Тарантино рассказал о своём последнем фильме
Квентин Тарантино рассказал, каким он видит свой последний фильм.
Обновлено вчера в 12:00
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали
Сообщалось, что машина спецназа начала таранить ворота, дома где живет Атамбаев, а рядом с резиденцией была слышна стрельба.
Обновлено в 09:31
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Гаджеты
В России вышел смартфон-трехкамерник Xiaomi Mi A3
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
На западном берегу реки Иордан нашли тело убитого израильского солдата
Военнослужащий Израиля был найден мёртвым на Западном берегу реки Иордан с ножевыми ранениями на теле, информирует армейская пресс-служба.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
В российской армии создают подразделения «антихакеров»
Издание, ссылаясь на опрошенных экспертов, сообщает об уже разработанном ПО, которое сможет обеспечить многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления.
Обновлено в 05:07
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Медведев заявил, что Киргизия «исчерпала лимит на революции»
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что «в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала».
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Происшествия
Mercedes влетел в бригаду реанимации в центре Петербурга
Дорожное происшествие с участием бригады реанимации произошло в Петербурге на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта в четверг, 8 августа.
Обновлено в 14:29
Политика
Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
ЖКХ
В Петербурге цокольный этаж ТЦ оказался подтопленным из-за дождя
Обновлено в 15:43
Общество
Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию
Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.
Обновлено в 15:46
Происшествия
ФСИН рассказала о нарушениях в «Крестах»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко сообщил, что проверка, проведенная в петербургском СИЗО-1 ("Кресты-2"), выявила множество нарушений со стороны сотрудников изолятора, информирует РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено в 12:34
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05