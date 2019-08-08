Экономика

Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM вчера в 05:58

Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Игорь Руденя
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016 года. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации.
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