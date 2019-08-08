Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM вчера в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на заседание межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где в городе Чолпон-Ате 9 августа состоится заседание Евразийского межправительственного совета.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Культура
В Русском музее открылась выставка работ Константина Сомова
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади Бишкека
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 12:28
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
Культура
Студия «Квартал 95» нашла комика на роль Зеленского
Обновлено в 10:14
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Мурманской области разыскивают петербургских рыбаков
Ранее в GazetaSPb сообщалось, что байдарочники из Санкт-Петербурга пропали в Белом море после шторма.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В воинской части в Северодвинске загорелось судно
В воинской части, расположенной в Северодвинске Архангельской области, произошел пожар.
Обновлено в 05:54
Финансы
Экономист: Курс доллара выйдет на давно забытый уровень
Если цифры выйдут лучше прогнозов (а прогнозы чересчур пессимистичные), то это может дополнительно поддержать вместе с юанем и большинство высокорисковых валют - валют развивающихся рынков, включая рубль.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Кино
Скончался французский режиссер Жан-Пьер Моки
В своем парижском доме в возрасте 90 лет скончался известный французский кинорежиссер Жан-Пьер Моки.
Обновлено в 11:59
Футбол
«Тоттенхэм» арендовал Ло Чельсо
Обновлено в 12:44
Футбол
Чалов не перешел в «Кристал Пэлас». Давайте радоваться вместе
Чтобы запросы делал не только «Кристал Пэлас», клубы с более разнообразной тактической моделью, где будет реальный прогресс, а не борьба за 12-ое место.
Обновлено в 13:45
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Совфед решил ограничить места для протестов и митингов
Ввести в законодательство перечень допустимых мест для проведения политических акций и митингов предложила первый зампредседателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, 8 августа сообщается на сайте Совета Федерации.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в Турции. Об этом в четверг сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 07:44
Кино
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Наука
Создано искусственное сердце для тестирования лекарств
Поместив получившийся материал в микроскопические лунки с волокнами, через семь дней процесса клетки сформировались в конечный результат – искусственное и вполне работоспособное сердце.
Обновлено в 01:37
Общество
Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании
Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.
Обновлено в 13:59
Происшествия
В СК рассказали об обысках в ФБК
Ряд сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) вызван в Следственный комитет России для допроса по уголовному делу об отмывании денег, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:31
Технологии
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
Обновлено в 08:49