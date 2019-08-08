Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM вчера в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:31, Вашингтон
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Обновлено в 06:30
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Технологии
Хакеры научились менять чужие сообщения WhatsApp
В WhatsApp обнаружены уязвимости, которые позволяют хакерам править сообщения в личных и групповых чатах пользователей и таким образом распространять ложную информацию.
Обновлено в 19:08
Футбол
Кононов рассказал об изменениях в «Спартаке»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал о планах руководства красно-белых на команду, передает Sport24.
Обновлено в 16:44
Космос
Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
МС-21 получил полностью новую топливную автоматику
Российский двигатель ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21 получил созданную с нуля систему автоматического управления, сообщил разработчик системы АО «ОДК-СТАР».
Обновлено в 04:18
Футбол
Дуглас Сантос: «Планирую выучить русский – это важно»
Планирую выучить русский – это важно на перспективу.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Киргизии начался новый штурм резиденции Атамбаева
В штабе экс-президента Киргизии РИА Новости сообщили, что сотрудники правоохранительных органов начали новый штурм резиденции.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
В Калининграде нашли мертвым сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району. Об этом 8 августа сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями
Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Политика
Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Футбол
Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой
Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
Обновлено в 16:38
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Экономика
В России резко выросла цена на черный хлеб
Как сообщается на официальном сайте ведомства, с января по июль текущего года цена на черный хлеб в стране выросла на 7,7 процента в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Все счета структур и сотрудников Навального заблокированы
Ранее следователи провели обыск у сотрудников ФБК и в офисе фонда.
Обновлено в 06:56
Общество
В Подмосковье женщина родила третью двойню подряд
Обновлено в 09:35
Происшествия
Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Саудовская Аравия прогнозирует добычу нефти в сентябре ниже августовского уровня
Саудовская Аравия спрогнозировала добычу нефти в сентябре ниже уровня августа, при этом королевство намерено сохранить экспорт этого сырья ниже отметки 7 млн баррелей в день, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных саудовских чиновников.
Обновлено в 10:28
Кино
Маколей Калкин отреагировал на планы переснять «Один дома»
Исполнитель роли Кевина Маккалистера в комедии "Один дома" Маколей Калкин посмеялся над планами Disney переснять картину.
Обновлено в 03:55
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Общество
Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав
Обновлено 06 августа в 07:34
Культура
Выставка современного израильского искусства открывается в Москве в центре ЗИЛ
Работы современных израильских художников впервые покажут на выставке "Калейдоскоп жизни", которая откроется в пятницу в Культурном центре ЗИЛ в Москве, рассказала ТАСС руководитель Межпарламентского бюро международных культурных и экономических связей (отделение в Израиле) Василиса-Батия Баженова.
Обновлено в 17:16
Политика
«Будет интересно»: детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование крушения MH17 по заказу неизвестного лица, заявил о возможной передаче своих данных России и Малайзии.
Обновлено вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
Ходят слухи, что пара уже год вместе, и именно из-за Сании распался брак Налчаджиоглу с Лорак.
Обновлено в 11:30
Политика
Госдума расследует иностранное вмешательство в российские выборы
Госдума создаст комиссию для парламентского расследования иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, передает «Дума ТВ».
Обновлено вчера в 11:27