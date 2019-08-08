Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM вчера в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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На Всероссийском Дне льняного поля эксперты льноводства оценили Тверскую область
Московский Комсомолец12:52
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:34, Вашингтон
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
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Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
На Западном берегу Иордана нашли труп израильского солдата
Тело израильского солдата с ножевыми ранениями нашли в четверг на Западном берегу реки Иордан, сообщили в армейской пресс-службе.
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Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
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Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
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Общество
Минтруд хочет изменить правила досрочного выхода на пенсию
Минтруд предложил расширить перечень оснований для досрочного выхода на пенсию. Уже разработан соответствующий проект постановления.
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Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
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Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Британские военные сообщили о двух случаях сопровождения Ту-95 и Су-27
Typhoon, дислоцированные в Балтии, в свою очередь, вылетали для сопровождения российского Ту-95 и двух истребителей Су-27, пролетавших рядом с воздушной границей Эстонии, говорится в заявлении ведомства.
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В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Общество
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за засухи
Обновлено в 21:50
Религия
Сегодня отмечается Ермолаев день
Сегодня, 8 августа, отмечается Ермолаев день. Сегодня отмечается народный праздник — Ермолаев день.
Обновлено вчера в 18:00
Армия и оружие
В Индии рухнул российский истребитель Су-30
Обновлено в 17:43
Культура
В тюрьме-музее Алькатрас откроется выставка о знаменитых заключенных
В тюрьме-музее Алькатрас (США, штат Теннесси) в августе откроется выставка, посвященная знаменитым заключенным, сообщает knoxnews.com.
Обновлено в 21:50
Футбол
Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» спустя 8 лет
Ранее Кэрролл выступал в "Ньюкасле" с 2008 по 2011 год, после чего перешел в "Ливерпуль", с 2013 года 30-летний футболист защищал цвета "Вест Хэма", который покинул по истечении срока контракта в конце сезона.
Обновлено в 13:55
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Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
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Обновлено в 06:11
Экономика
Прожиточный минимум пенсионерам рассчитают по новым правилам
Методика расчёта регионального прожиточного минимума пенсионеров для установления социальной доплаты к пенсии станет единой для всех субъектов Федерации.
Обновлено 06 августа в 17:01
Армия и оружие
Военная авиация России переживает эпоху возрождения
В состав боевых структур ВВС России входят стратегическая и дальняя авиация, военно‑транспортная и фронтовая авиация, последняя делится на истребительную, штурмовую, бомбардировочную и разведывательную.
Обновлено в 17:32
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Происшествия
В Бурятии отправили в колонию граждан КНДР
В Бурятии суд вынес приговор в отношении иностранных граждан, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
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Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
Обновлено в 14:28
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Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
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Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
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ГАЗ сконструировал конкурента пикапу Ford F-150
Уникальную модель ГАЗ 2308 «Атаман» выпустили в 1996 году. Новинка получила огромную вместительную кабину.
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Здоровье
Человек может «запрограммировать» себя на болезнь
После возникновения заболевания слова-разрушители активизируются и укореняются в речи. Они остаются и поддерживают болезнь.
Обновлено в 21:45
Происшествия
Яшина снова арестовали на 10 суток
Обновлено в 11:37