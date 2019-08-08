Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM вчера в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:38, Вашингтон
Кино
Тарантино признался в любви к фильмам Бекмамбетова
Американский режиссер Квентин Тарантино сообщил в интервью российским журналистам, что обожает фильмы режиссера Тимура Бекмамбетова.
Обновлено в 14:35
Энергетика
В «Нафтогазе» сообщили о снижении цены на газ для населения на 5,1%
Компания «Нафтогаз Украины» в августе снизила цену на газ для населения на 5,1% — до 4600 гривен за тысячу кубометров.
Обновлено в 15:11
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Футбол
Кононов прокомментировал победу «Спартака» над «Туном» в Лиге Европы
Главный тренер российского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» со счётом 3:2 в первом матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 15:36
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Экономика
Правительство утвердило план перехода к эталонным тарифам ЖКХ
Правительство России утвердило план мероприятий о переходе на расчет тарифов на тепло и воду с использованием эталонных значений.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Атамбаев лишился статуса экс-президента и неприкосновенности в июле 2019 г. Депутатская спецкомиссия Киргизии полагает, что он мог быть причастен к незаконному обогащению, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, незаконному освобождению в 2013 г. криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Обновлено в 09:30
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Обновлено в 03:41
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Музыка
В Шереметевском дворце ждут поклонников этно-музыки
Обновлено в 00:45
Кино
Уэсли Снайпс сыграет в сиквеле «Поездки в Америку»
Актерский состав продолжения известной комедии "Поездка в Америку" 1988 года выпуска пополнился еще одной звездой прошлых лет.
Обновлено вчера в 16:28
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Наука
Химики впервые получили двумерное золото
Учёные создали лист золота толщиной в два атома, или 0,47 нанометра.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
В Калининграде сотрудника дежурной части полиции нашли мертвым
Сотрудника дежурной части отдела полиции по Московскому району Калининграда обнаружили мертвым в ОВД, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
Обновлено в 16:30
Футбол
Давид Луис перешел из «Челси» в «Арсенал»
Обновлено в 16:21
Футбол
УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов
Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Политика
Депутат из Украины заявил о невозможности возвращения Крыма
Депутат Верховной рады Олег Волошин высказался об идее возвращения полуострова Крым в состав Украины.
Обновлено в 16:24
Футбол
Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл»
Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.
Обновлено в 11:58
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Происшествия
Mercedes влетел в бригаду реанимации в центре Петербурга
Дорожное происшествие с участием бригады реанимации произошло в Петербурге на пересечении улицы Некрасова и Лиговского проспекта в четверг, 8 августа.
Обновлено в 14:29
Здоровье
Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями
Рост числа детей с онкозаболеваниями обусловлен эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на диспансерном наблюдении.
Обновлено в 14:25
Общество
Концепцию арт-парка на Добролюбова выберут петербуржцы
Сегодня, 8 августа, на сайте art-park.spb.ru стартовал второй этап голосования по проекту арт-парка на проспекте Добролюбова, концепцию которого определят жители нашего города.
Обновлено в 06:55
Футбол
«Люблю». Адриану с девушкой из России на презентации в «Палмейрасе»
32-летний бразилец пришел на презентацию со своей девушкой из России Екатериной Дорожко.
Обновлено в 15:40
Политика
Банки США передали конгрессу документы о возможных связях Трампа с россиянами
Крупнейшие банки США передали конгрессу документы о россиянах, которые могли совершать сделки с нынешним президентом Дональдом Трампом, его семьей и Trump Organization.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский проведет на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести земельную реформу, которая поспособствует открытию рынка земли в стране к 2020 году.
Обновлено в 06:35