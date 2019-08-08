Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM вчера в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Медведев прокомментировал события в Киргизии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал политические события, разворачивающиеся на территории Киргизии.
Обновлено в 13:46
Теннис
Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Монреале
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монреале.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Новороссийском
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Милла Йовович призналась, что ждет третьего ребенка
Актриса и модель Милла Йовович рассказала в Инстаграме, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 14:10
Общество
Названа зарплата российских космонавтов
В "Роскосмосе" не стали называть конкретных цифр, но заявили, что российские космонавты получают зарплату, сопоставимую с окладом астронавтов из NASA и других космических агентств.
Обновлено в 12:10
Политика
Обостряются отношения Индии и Пакистана
Пакистанские власти приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, сообщает 7 августа.
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено в 14:51
Гаджеты
Samsung показала Galaxy Note 10
Обновлено в 02:43
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес
Счастливая семья: Нетребко провела первые дни августа в Баку
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Экономика
Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону
Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Авто
Subaru объявила скидки на автомобили в августе
В случае, если потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade он сможет рассчитывать на выгоду от 130 000 до 250 000 рулей.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор убийце двоих детей и беременной девушки
В Ростовской области суд вынес приговор в отношении мужчины, убившего двоих детей и несовершеннолетнюю беременную девушку, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Галкин уличил Барбру Стрейзанд в копировании образа Пугачевой
Юморист Максим Галкин уличил 77-летнюю американскую певицу и актрису в том, что она копирует образ его супругу народной артистки СССР Аллы Пугачевой.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Суд оправдал бывшего гендиректора банка «Кредит экспресс»
Суд в Ростове-на-Дону оправдал бывшего генерального директора банка "Кредит экспресс" Михаила Колмыкова, бизнесмена из так называемого списка Титова.
Обновлено в 13:56
Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Галяминой в регистрации
Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала не удовлетворять жалобу самовыдвиженца Юлии Галяминой на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:11
Футбол
УЕФА дисквалифицировал украинского вратаря на десять матчей за расизм
Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала украинского вратаря латвийского "Вентспилса" Константина Махновского на 10 матчей в турнирах под эгидой организации, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 12:03
Политика
Кремль подтвердил визит Путина в Финляндию
Представители Кремля подтвердили визит президента РФ Владимира Путина в Финляндию.
Обновлено в 09:53
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Как сообщил агентству «Москва» главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников, колебания атмосферного давления могут спровоцировать у большинства горожан слабость и проблемы со сном.
Обновлено в 06:45
Общество
Алибасов подал в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 06:34
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Американский эсминец Porter с управляемым ракетным вооружением направился в акваторию Черного моря, говорится в сообщении 6-го флота США.
Обновлено в 11:30