Экономика
Всероссийский День льняного поля примет Тверская областьREGNUM 07 августа в 05:58
Мероприятия в рамках Всероссийского Дня льняного поля-2019 пройдут в Тверской области 8 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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