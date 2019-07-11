Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в РоссииREGNUM вчера в 13:57
«По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность канадской международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев»), сообщается на сайте ведомства.Lenta.ruвчера в 12:28
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Украина сочла позорным решение России о непризнании «Всемирного конгресса украинцев»
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