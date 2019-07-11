с чего всё началось

Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт ведомства.

Происшествия Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.

Шоу-бизнес У страдающей от рака актрисы Яковлевой отнялись ноги Яковлева на протяжении долгого времени страдает от рака, и во время поездки в Минск у нее резко отнялись ноги.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Здоровье Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными Только три ядовитых гриба, растущих в Подмосковье, можно спутать со съедобными - свинушку, галерину и гебелому, остальные непригодные в пищу грибы можно определить по виду, рассказали в министерстве экологии Московской области.

Происшествия Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.

Политика Зеленский назвал ключевую тему разговора с Путиным Президент России Владимир Путин в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским обсуждал освобождение арестованных в РФ украинских моряков и возвращение других граждан Украины на родину.

Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.

Происшествия Помощь избитой девочке из Ингушетии предлагают сотни человек В Министерстве здравоохранения Республики Ингушетия сообщили, что девочке, на теле которой были обнаружены множественные повреждения, в настоящее время предлагают помощь сотни человек, как из России, так и из других стран мира.

Происшествия Торговый комплекс горит на МКАД на площади 100 кв. м Торговый комплекс "Варшавка-33" загорелся на Московской кольцевой автодороге, площадь пожара составляет 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

Экономика 51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России 71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.

Общество Половина россиянок оказались жертвами домашнего насилия Отмечается, что более половины опрошенных (56 процентов) подвергались домашнему насилию.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.

Политика Мэр Комсомольска-на-Амуре Климов подал в отставку В сентябре 2018 года в период выборов главы Хабаровского края прежний губернатор Вячеслав Шпорт рекомендовал Климову уйти в отставку из-за недочетов в работе, и тот написал заявление.

Общество Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Недвижимость В Центробанке спрогнозировали падение цен на жилье Цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Происшествия Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве "По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.

Политика Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2» Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.

Единоборства Боксер Денис Лебедев завершил карьеру Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев объявил о завершении карьеры.

Технологии Завершен 1-й этап цифровизации ПС 220 кВ Благовещенская ПАО "ФСК ЕЭС" (Россети – ФСК ЕЭС) завершило первый этап проекта цифровизации подстанции 220 кВ "Благовещенская" в Амурской области.

Футбол Спортивный директор «Динамо» побреется налысо Роман Орещук, занимающий должность спортивного директора московского "Динамо", пообещал побриться налысо, если клуб в течении трансферного окна не подпишет нападающего, сообщает Sportbox.

Общество В Царское Село будут пускать только по паспорту Как сообщается на сайте «Царского Села», в для детей младше 14 лет нужно вписывать данные свидетельства о рождении.

Транспорт Области бреда. Как в Рязани оценили реформу общественного транспорта Журналист YA62.ru пообщался с активистами, депутатами, архитекторами и сотрудниками транспортной отрасли Рязани, чтобы узнать их мнение о грядущей «транспортной реформе».