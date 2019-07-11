Политика
«Всемирный конгресс украинцев» признали нежелательным в РоссииГазета.Ru 13:38
Генеральная прокуратура России заявила, что деятельность в стране канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев" нежелательна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт ведомства.
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Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность канадской международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев»), сообщается на сайте ведомства.Lenta.ru12:28
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