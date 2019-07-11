Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в РоссииBFM.ru 14:16
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress). Ведомство указывает, что деятельность конгресса представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
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Происшествия
Неизвестный попытался пробраться в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 18:42
Здоровье
В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге
Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр
Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.
Обновлено в 15:56
Футбол
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда Берга
"Краснодар" хочет подписать соглашение со шведским нападающим Маркусом Бергом.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Авто
В России подорожали сразу четыре модели Kia
Обновлено в 03:17
Экономика
Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах
Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.
Обновлено в 13:36
Гаджеты
Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами
Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.
Обновлено в 07:55
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено в 15:03
Финансы
Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов
Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.
Обновлено вчера в 11:36
Общество
Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции
Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.
Обновлено в 13:07
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В Греции из-за шторма погибли российские туристы
В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Политика
Комитет Рады поддержал отставку Климкина с должности главы МИД Украины
Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам на заседании 11 июля одобрил отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны, передает УНИАН.
Обновлено в 04:52
Политика
Зеленский выступил против федерализации Украины
Санду, в свою очередь, заверила президента Украины, что поддерживает территориальную целостность соседней страны.
Обновлено в 16:08
Интернет
В работе Twitter произошел сбой
На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Генштаб РФ: НАТО создаёт у границ России ударный наступательный кулак
Обновлено в 11:30
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Обновлено в 12:23
Экономика
ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей
Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.
Обновлено в 15:06
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика
Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Кейт Миддлтон появились на публике вместе с детьми
Сегодня состоялся первый публичный выход Меган Маркл с ребенком.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Экс-депутата Госдумы Маевского обвинили в вымогательстве $50 млн
Как следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде Москвы, бывший депутат Госдумы Леонид Маевский вымогал у них около $50 млн.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
Пять кораблей попытались захватить британский танкер у берегов Ирана
По их данным, иранские корабли требовали от британского танкера остановиться.
Обновлено в 01:27