с чего всё началось

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress). Ведомство указывает, что деятельность конгресса представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Здоровье В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.

Происшествия В Калифорнии два подростка попытались проникнуть в ядерный центр Два подростка попытались пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили РИА Новости в полиции округа Аламеда.

Шоу-бизнес Шатунову предстоит перенести еще одну операцию Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.

Политика NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал «NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.

Экономика Сбербанк выяснил, сколько россияне экономят на продуктах Доля россиян, пытающихся экономить на дорогих продуктах питания, за второй квартал уменьшилась на 3 процентных пункта - до 68%, следует из исследования Сбербанка потребительских настроений россиян ("Ивановых") за второй квартал 2019 года.

Гаджеты Nokia X7 2018 и Xiaomi Mi 6X названы самыми горячими смартфонами Первый продемонстрировал рекорд в абсолюте – нагрев составил 40,16°, второй занял верхнюю строчку рейтинга нагрева в течение суток – его средняя температура за 24 часа составила 36,41°. В перечне самых горячих смартфонов присутствуют также Nokia X71, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Black Shark Helo, Nokia 7 Plus, Meizu Note9.

Происшествия Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.

Финансы Индекс S&P 500 впервые превысил 3000 пунктов Американские индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на утренних торгах в среду, 10 июля, поднялись до рекордных отметок после того, как выступление в конгрессе председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла практически не оставило у инвесторов сомнений в снижении процентных ставок на заседании в конце июля.

Общество Госдума одобрила повышение предельного срока службы в полиции Госдума в первом чтении одобрила проект поправок, предлагающих увеличить предельный срок службы в полиции до 40 лет, а максимальный возраст сотрудников, которые могут служить, до 65 лет для генералов.

Происшествия При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.

Происшествия В Греции из-за шторма погибли российские туристы В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.

Политика Комитет Рады поддержал отставку Климкина с должности главы МИД Украины Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам на заседании 11 июля одобрил отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел страны, передает УНИАН.

Политика Зеленский выступил против федерализации Украины Санду, в свою очередь, заверила президента Украины, что поддерживает территориальную целостность соседней страны.

Интернет В работе Twitter произошел сбой На странице, информирующей о работе сервиса, Twitter подтверждает, что произошел сбой. На данный момент компания изучает эту проблему.

Экономика ЦБ в разы удешевит прием безналичных платежей Участники рынка предложили установить для торговых точек тариф за прием платежей по QR-кодам от 0,2 до 0,7% от суммы операции.

Экономика Россияне стали больше тратить за один поход в магазин Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.

Политика Слова Меркель во время приступа дрожи прочли по губам Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.