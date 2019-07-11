Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в РоссииBFM.ru вчера в 14:16
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress). Ведомство указывает, что деятельность конгресса представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
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с чего всё началось
Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность канадской международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев»), сообщается на сайте ведомства.Lenta.ruвчера в 12:28
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