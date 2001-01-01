Экономика
Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябреТАСС 01:01
Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года. Об этом сообщает провинциальный новостной ресурс "Наньхайван".
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