Южная китайская провинция Хайнань примет четвертый Всемирный культурный туристический фестиваль тайцзи (китайская гимнастика, один из стилей ушу), который состоится на острове в октябре этого года. Об этом сообщает провинциальный новостной ресурс "Наньхайван".

Всемирный фестиваль тайцзи пройдет на острове Хайнань в октябре

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