Всемирный банк зафиксировал рекордный рост экономики РоссииЮжный Федеральный вчера в 22:16

с чего всё началось

Всемирный банк в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций" отметил рекордный рост российской экономике в прошлом году. Согласно документу, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет с показателем, равным 2,3%.

Единоборства Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Экономика В России могут ужесточить условия для получения кредитов В Госдуму внесен законопроект, обязывающий банки проверять обязательства граждан по кредитным договорам при выдаче потребительских кредитов, передает корреспондент «Росбалта».

Шоу-бизнес Надежда Мейхер спустилась с третьего этажа по водосточной трубе Певица поделилась архивными снимками с мамой. Надежда Мейхер воспитывает троих детей. Старший сын исполнительницы в этом году окончил школу.

Происшествия При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.

Политика Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта» Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта".

Гаджеты Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.

Здоровье В Удмуртии предложили расширить действие программы «Земский доктор» В Госсовете Удмуртии рассмотрели предложение распространить программу «Земский доктор» на города с населением до 100 тыс. человек.

Происшествия Троих полицейских заподозрили в причастности к гибели пенсионерки Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что троих сотрудников полиции подозревают в причастности к гибели пенсионерки в Калмыкии, передает РИА "Новости".

Политика В Воронеже установили «надгробие Путину» В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Политика Лавров назвал условия встречи Путина и Зеленского Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что до проведения переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского необходимо, чтобы Киев выполнил договоренности, достигнутые в «нормандском формате».

Экономика Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд.

Авто Dodge Charger SRT Hellcat получил новую спецсерию Octane Edition Напомним, актуальная модификация впервые появилась в продаже в 2011 году, однако производителю удается продвигать новый функционал в популярный автомобиль.

Происшествия В работе Mail.ru произошел серьезный сбой У еще 16 процентов не работает сайт Mail.ru. Такие данные приводятся на потрале down detector.ru, который регистрирует сбои в сетях.

Происшествия ФСИН: Калви приедет на ПМЭФ, если разрешат следователи Федеральная служба исполнения наказания без проблем организует поездку инвестора Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум, но только если поступит соответствующая просьба от Следственного комитета.

Политика СМИ: премьер Дании признал поражение на парламентских выборах Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен признал поражение своего партийного альянса на парламентских выборах, прошедших в королевстве в среду.

Общество BadComedian предложили мировое соглашение Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.

Футбол Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.