Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:27
Всемирный банк сообщает, что в прошлом году объем денежных переводов в мире был рекордно высоким. Отчет о миграции и развитии приводит данные о финансовых потоках в страны с низким, средним и высоким уровнем достатка.
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Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Счёт в серии — 4:2 в пользу «Авангарда», команда выиграла Восточную конференцию КХЛ и встретится в финале с победителем Запада, который определится в седьмом матче серии ЦСКА — СКА.
Обновлено вчера в 14:29
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Авто
Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари
Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
Обновлено вчера в 09:27
Финансы
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными
Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными ЦБ намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному, хотя ожидания регулятора о резком росте распространения схемы не оправдались.
Обновлено вчера в 17:58
Армия и оружие
США допустили санкции против Египта в случае покупки Су-35 у России
США допускают введение санкций против Египта в случае закупки Каиром российских истребителей Су-35.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес
Лидер Rammstein ответил на вопрос о романе с Лободой
Обновлено в 00:59
Общество
Названы регионы — лидеры России по посещаемости музеев
Росстат обнародовал данные о числе посетителей музеев в разных регионах России в 2017 году.
Обновлено в 00:00
Политика
Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Порошенко не считает Зеленского наркоманом, а себя пьяницей
Петр Порошенко заявил в эфире ICTV, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено вчера в 11:30
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео с репетиций нового шоу Пугачевой
Певица со всей ответственностью готовится к концерту. Некоторое время назад в Сети появился видеоролик с репетиции масштабного турне.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
МИД Эквадора: сотрудник посольства отозван из-за контактов с Ассанжем
Министерство иностранных дел Эквадора отозвало сотрудника посольства в Лондоне из-за контактов с основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем, заявил глава ведомства Хосе Валенсия 8 апреля в эфире радиостанции Democracia.
Обновлено вчера в 23:47
Теннис
Фритц и Карлович проиграли в первом круге турнира в Хьюстоне
Американец Тэйлор Фритц и хорват Иво Карлович не смогли преодолеть барьер первого круга турнира в Хьюстоне (США), призовой фонд которого превышает $580 тысяч.
Обновлено в 00:43
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Политика
США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашкаджи
Госдепартамент США внес в понедельник в свой черный список уже находящихся под санкциями минфина 16 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Мужчину насмерть сбила иномарка возле плотины в Челябинске
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Челябинске. Инцидент произошел утром 9 апреля недалеко от плотины.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Президент Бразилии не исключил участия во вторжении в Венесуэлу
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13