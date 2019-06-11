Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в РоссииВедомости 03:25

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом.

с чего всё началось

В ходе исследования выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, 10% пришлось или реструктурировать, или продлевать кредит, или же они получили от банка отказ в выдаче кредита. 14% сообщили о проблемах с выплатой процентов.

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

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