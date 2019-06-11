Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в РоссииВедомости 03:25

Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов менее половины заемщиков – 41%. Тяжелее других приходится россиянам, которые заняли одновременно и в банке, и в микрофинансовых организациях (МФО). Почти половина таких заемщиков признались, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании.
Читать в источнике
с чего всё началось

Всемирный банк сообщил о проблемах с кредитами у 60% заемщиков в России

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом.
РБК00:00

Подробнее о событии

Россияне оказались ненадежными заемщиками

Lenta.ru02:01

Более половины россиян страдают из-за кредитов

URA.Ru03:15

Россиян признали ненадежными заемщиками

Газета.Ru03:13

Всемирный банк выявил проблемы с выплатой кредитов у 60% заемщиков в России

Коммерсантъ02:52

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Ведомости03:25

Больше половины россиян испытывают трудности с погашением кредитов

Эхо Москвы01:32

Всемирный банк сообщил о проблемах с кредитами у 60% заемщиков в России

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Голунова

МВД освободило журналиста Ивана Голунова от уголовной ответственности в связи с недоказанностью вины.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Трое погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 01:44
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Обновлено в 05:13
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

Обновлено вчера в 11:48
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Минобороны Украины не устроили российские запчасти в танках «Оплот»

Обновлено в 10:59
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено вчера в 06:53
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым 7-11 октября

Договоренность о визите комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович достигнута, она посетит Крым 7-11 октября.
Обновлено в 10:46
Политика

Зеленский назначил Бухарева главой Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины (СВРУ).
Обновлено в 08:57
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Гаджеты

Huawei выпустила уже 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Обновлено в 09:25
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Авто

Представлен новый седан Bentley Flying Spur

Британский автопроизводитель представил роскошный седан Bentley Flying Spur третьего поколения.
Обновлено в 05:57
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное