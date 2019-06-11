Экономика

Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в РоссииВедомости 03:25

Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов менее половины заемщиков – 41%. Тяжелее других приходится россиянам, которые заняли одновременно и в банке, и в микрофинансовых организациях (МФО). Почти половина таких заемщиков признались, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании.
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Всемирный банк сообщил о проблемах с кредитами у 60% заемщиков в России

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора. Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом.
РБК00:00

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Всемирный банк выявил проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

Ведомости03:25

Всемирный банк сообщил о проблемах с кредитами у 60% заемщиков в России

РБК00:00

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