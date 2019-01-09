Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики в РФ и мире
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики в РФ и миреNews.ruвчера в 21:35
Эксперты Всемирного банка снизили прогноз роста экономики России в 2019 году до 1,5% вместо прогнозируемых ранее 1,8%. При этом в 2020 и 2021 году российская экономика, наоборот, покажет годовой рост в 1,8%.
News.ruвчера в 21:35
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с чего всё началось
Согласно докладу «Перспективы омрачаются», опубликованному на сайте Всемирного банка, в 2019 году ожидается замедление темпов роста внутреннего валового продукта (ВВП) в России, Китае, Иране, Польше, Украине, Бразилии, Мексике, Аргентине и Турции.Собеседниквчера в 23:31
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов
Умер последний председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов Анатолий Лукьянов стал известен широкой публике весной-летом 1989 года, когда появился в президиуме Первого съезда народных депутатов СССР рядом с Михаилом Горбачевым, на тот момент генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем Верховного совета СССР.
Обновлено в 15:36
Политика
В ПАСЕ предложили разделить российскую делегацию на шесть полов
Одна из рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по формированию делегации из России предлагает разделить потенциальных участников на шесть полов.
Обновлено в 10:23
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено в 13:05
Политика
Посла Японии вызвали в МИД после заявлений Токио о Курилах
Обновлено в 13:05
Происшествия
На заводе цинкования в Оренбургской области горит цех
В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что губернатор Оренбургской области Юрий Берг направился в Новосергиевский район, он проведет там экстренное совещание в связи с пожаром.
Обновлено в 09:06
Энергетика
Нефть Brent подорожала более чем на 5%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками на март вечером в среду на торгах в Нью-Йорке поднялась более чем на 5%, достигнув $61,69 за баррель (по данным на 22:10 мск), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Хакера из «Шалтая-Болтая» досрочно освободили
Член хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобожден от наказания условно-досрочно.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В ДТП с участием пяти машин в Воронежской области погиб человек
В Воронежской области на 697-м километре автодороги М-4 «Дон» пострадали от четырёх до восьми человек, ещё один погиб.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
В Сирии жертвами атаки террористов стали 5 британских военных
В ходе боестолкновения с террористами из террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) погибли пять британских военнослужащих, воюющих в составе возглавляемой США международной коалиции на востоке Сирии.
Обновлено в 15:58
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 13:46
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от нового иска к «Газпрому»
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью "Пятому каналу" назвал условия для отзыва второго иска против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 13:08
Происшествия
В номере отеля на Пхукете обнаружили тело россиянки
Обновлено в 12:22
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» 2019 года в классе грузовиков.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34
Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.
Обновлено вчера в 20:57
Технологии
Компания IBM представила квантовый компьютер
На проходящей в американском Лас-Вегасе крупнейшей в мире выставке бытовой электроники компания IBM представила квантовый компьютер IBM Q System One.
Обновлено в 14:27
Экономика
Новые тарифы ОСАГО вступили в силу
В России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы
Журналист немецкой газеты Handelsblatt рассказал, что Москва динамично развивается и достигла значительного прогресса сразу в нескольких областях, и посоветовал Германии брать пример с российской столицы.
Обновлено в 09:18
Политика
Томос об украинской церкви подписали все члены Синода Константинополя
Обновлено в 06:13
Происшествия
Лыжник из Москвы погиб на склоне Эльбруса
Лыжник из Москвы погиб 9 января на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 15:35
Политика
Комитет ГД поддержал поправки об оскорблениях власти в интернете
Документ позволяет блокировать материалы, предназначенные для неограниченного круга лиц, "выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено в 07:34
Политика
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за шатдауна
Сайт посольства США в России перестал обновляться из-за заморозки работы ряда американских правительственных ведомств.
Обновлено в 14:21
Энергетика
ФАС не увидела нарушения в росте цен на бензин в России
Розничные цены на бензин в российских регионах с начала 2019 года выросли не более чем на 1,7%, это не нарушает договоренности правительства с нефтяниками о стабилизации рынка топлива.
Обновлено в 11:42
Политика
Трамп назвал встречу с лидерами демократов пустой тратой времени
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча со спикером палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером не принесла результатов.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Министр обороны Норвегии заявил о возможной войне в Европе
Обновлено в 12:17
Энергетика
В России вновь выросли цены на бензин
В западной части России и на Урале рост цен уже составил 65–80 копеек за литр, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость топлива выросла в среднем на 50–70 копеек.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Шествие россиян за гробом криминального авторитета попало на видео
В городе Амурске Хабаровского края простились с криминальным авторитетом Юрием Зарубиным, известным как Заруба.
Обновлено в 10:10
Космос
Ученые обнаружили второй повторяющийся «сигнал инопланетян»
Обновлено в 15:17
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено в 08:38
Экономика
«Почта России» начала взимать пошлины за онлайн-покупки
Новые полномочия «Почта России» получила в рамках двукратного снижения беспошлинного порога при покупках в зарубежных интернет-магазинах — в 2019 году он равен 500 евро в месяц (общий вес всех заказов при этом не должен превышать 31 килограмм).
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung не смогли удалить приложение Facebook
Как рассказал владелец смартфона Samsung Galaxy S8, он решил удалить приложение, однако такой опции в устройстве не оказалось.
Обновлено в 10:26