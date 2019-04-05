Экономика
Всемирный банк снизил прогноз роста экономики РоссииАМИТЕЛ 01:12
Всемирный Банк снизил прогноз роста экономики России на 2019 год, сообщает "Интерфакс". Финансовая организация ожидает, что ВВП РФ в этом году вырастет на 1,4%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось ранее. При этом наибольший прогресс ожидается в сельском хозяйстве.
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Армия и оружие
В Китае сертифицировали российский Ми-171
Напомним, в конце 2018 года холдинг «Вертолеты России» провел в Китае демонстрационные полеты Ми-171 с двигателем ВК-2500-03, где были показаны транспортные возможности вертолета по перевозке грузов на внешней подвеске, тушению пожаров, а также полеты с водосливным устройством.
Обновлено в 06:08
Футбол
В МИД России оценили инцидент с флагом Косова на стадионе в Грозном
В Министерстве иностранных дел России рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашённой Республики Косово в ходе матча между командами «Ахмат» и «Спартак» в Грозном 30 марта как техническую ошибку.
Обновлено в 04:37
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:53
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы
Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Сергей Семак: «Все хотят стать чемпионами. „Зенит“ в том числе»
"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.
Обновлено в 04:42
Общество
СНИЛС переведут в электронный формат в течение трех месяцев
Все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат постепенно, в течение трех месяцев, сообщили в пятницу в пресс-службе Пенсионного фонда России.
Обновлено в 01:59
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Происшествия
Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля
Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Музыка
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Обновлено в 04:40
Происшествия
Начальник ГИБДД Москвы подал в отставку
Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Обновлено в 05:08
Общество
ВЦИОМ: Россияне заявили о равноправии мужчин и женщин в стране
75 процентов считают, что мужчины и женщины в равной степени заслуживают время на отдых.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Помощника постпреда Кадырова в Крыму отпустили из СИЗО
Речь идёт о Мураде Саидове, помощнике представителя главы Чечни в Крыму Исы Хачукаева.
Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Политика
Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ
Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
СПЧ попросит объявить амнистию к 75-летию Победы
По словам Федотова, под амнистию может попасть "широкий круг осужденных".
Обновлено вчера в 14:41
Технологии
AliExpress будет продавать российские товары по всему миру
Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка AliExpress, заявила, что отказывается от монополии на продажу только китайских товаров, пишет «Коммерсант».
Обновлено в 03:52
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать своего ребенка после родов
Супруга принца Гарри не намерена показывать своего ребёнка после родов. Широкая общественность сможет увидеть его позднее.
Обновлено в 01:02
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене
На одной из улиц нидерландского Эйндховена произошла стрельба. Как сообщает Hartvannederland.nl, один человек получил серьёзное ранение.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Появилось видео стрельбы рядом с Казанским кремлем
Обновлено в 05:21
Происшествия
Следователи выясняют причину смерти ребенка в больнице Дагестана
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщили ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено вчера в 10:34
Футбол
Жиго рассказал, в чём отличия между французами и русскими
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поведал, в чём заключаются главные отличия между французами и русскими.
Обновлено в 06:07
Энергетика
Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо
Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 05:28
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения стали самыми востребованными в России.
Обновлено в 02:58