Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России и всего мира
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России и всего мираВедомостивчера в 20:08
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ). В декабре финансовый институт уже публиковал такую оценку – прогноз ухудшен по сравнению с июльским прогнозом 2018 г. Тогда эксперты ВБ ожидали, что ВВП России в 2019 г. вырастет на 1,8%.
Ведомостивчера в 20:08
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Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России и всего мира
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Обновлено вчера в 20:08