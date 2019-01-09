Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РоссииВедомости19:53
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ). Ранее эксперты финансового института ожидали, что ВВП России увеличится в этом году на 1,8%.
Ведомости19:53
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Страх в цифрах! Разбор экономических прогнозов на 2019 год с Михаилом Делягиным
BaltNews.lt06 января в 04:00
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
Обновлено в 18:55
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Политика
Трамп выступил с обращением к нации и не стал объявлять режим ЧП
Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам по поводу ситуации на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:06
Происшествия
В Кемеровской области при пожаре погибли шесть человек
В Кемеровской области в результате пожара в частном доме погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 22:41
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Россией медведя
В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком, сообщает Sputnik Эстония.
Обновлено в 12:40
Политика
В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски
Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 17:55
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США
Президент США Дональд Трамп в телеобращении к американцам заявил, что пригласил лидеров конгресса США на встречу, чтобы возобновить работу правительства.
Обновлено в 22:05
Политика
На Украине заявили о пропаже икон из Киево-Печерской лавры
Обновлено в 18:08
Политика
Украинский журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Президент Украины Петр Порошенко появился перед прессой "в пьяном виде" в 2015 году не из-за злоупотребления спиртными напитками, а в результате стрельб на полигоне.
Обновлено в 14:23
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено в 20:42
Политика
На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив
Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено в 22:50
Общество
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет
Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Российский робот попал под колеса беспилотника в США
Автомобиль Tesla, управляемый в режиме автопилота, сбил российского робота Promobot.
Обновлено в 14:45
Политика
Япония ждет от США поддержки в вопросе о мирном договоре с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает, что США поддержат его усилия по заключению мирного договора с Россией в качестве средства по сдерживанию Китая.
Обновлено в 19:52
Энергетика
Рост цен на нефть установил рекорд с 2017 года
Как отмечает Bloomberg, цены на нефть растут седьмой торговый день подряд, чего не было с июля 2017 года.
Обновлено в 09:10
Экономика
Apple и Samsung подняли цены на смартфоны в России
Компании Apple и Samsung с начала 2019 года повысили цены на смартфоны в России.
Обновлено в 21:55
Хоккей
Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус»
Обновлено в 22:29
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Авто
Эксперты назвали самые популярные в России авто с механической КПП
Специалисты составили рейтинг самых популярных марок новых автомобилей с "механикой" (МКПП) по итогам продаж 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 20:54
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Аэропорт Хитроу приостановил вылеты рейсов из-за неопознанного дрона
Вечером 8 января лондонский аэропорт Хитроу приостановил все рейсы из-за сообщений о появлении неопознанного дрона на его территории.
Обновлено в 14:16
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Финансы
Биржевой курс доллара опустился ниже 67 рублей
Биржевой курс доллара во вторник опустился ниже 67 рублей впервые с 18 декабря 2018 года, свидетельствуют данные биржи.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Число жертв гриппа в Грузии продолжает расти
По последним данным, лабораторные исследования показали, что в Грузии зафиксировано 158 случаев заболевания "свиным гриппом".
Обновлено в 12:53