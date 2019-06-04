Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 01:25

с чего всё началось

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Армия и оружие В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.

Здоровье В рязанской больнице прошли учения по особо опасным инфекциям По легенде, в больницу поступил пациент с подозрением на бубонную чуму Региональные учения по особо опасным инфекциям прошли в ОКБ им. Н. А. Семашко, сообщается на сайте лечебного учреждения.

Общество Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку Аппарат правительства Пермского края проводит тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Происшествия В Москве загорелась кровля дата-центра По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Происшествия ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.

Путешествия Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Кино Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс» В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.

Кино Дарья Жук станет режиссером второго сезона сериала «Содержанки» Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" будет Дарья Жук, первые эпизоды снял Константин Богомолов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе видеосервиса START.

Авто Kia официально показала кроссовер Kia XCeed Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.

Авто «Автотор» начал производство внедорожника BMW X7 Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.

Футбол Курбан Бердыев ушел из «Рубина» Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.

Политика Зеленский анонсировал референдум по вступлению Украины в НАТО Президент Украины Владимир Зеленский пообещал учесть мнение граждан относительно вступления страны в НАТО.

Политика Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".

Энергетика Кабмин Украины обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Правительство Украины на заседании приняло постановление, которым обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения, передает «Прямий».