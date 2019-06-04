Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия вчера в 20:36

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Происшествия СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Армия и оружие Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Общество IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.

Армия и оружие В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Авто Dodge Charger SRT Hellcat получил особую версию Octane Edition 707-сильный американский монстр теперь получил особую версию Octane Edition, доступную в течение ограниченного периода времени, поскольку Dodge прекратит ее продажи в конце жизненного цикла автомобиля 2019 модельного года.

Футбол Инфантино переизбран на пост главы ФИФА Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.

Авто Золотой седан Aurus привезли на ПМЭФ Золотой автомобиль Aurus Senat привезли на площадку Петербургского экономического форума.

Общество В Петербурге открыли легальный бордель с куклами Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.

Армия и оружие Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Происшествия СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.

Экономика «Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города» Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».

Политика СКР связался с защитой Калви по поводу его поездки на ПМЭФ Следователи связались с защитой находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РБК со ссылкой на источник в фонде.

Политика Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой» Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".

Политика Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.

Авто Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.

Происшествия Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.