Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия вчера в 20:36
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Общество
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Кино
На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Кино
Мединский прокомментировал фильм «Донбасс. Окраина»
Обновлено в 05:08
Происшествия
Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 08:32
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
Dodge Charger SRT Hellcat получил особую версию Octane Edition
707-сильный американский монстр теперь получил особую версию Octane Edition, доступную в течение ограниченного периода времени, поскольку Dodge прекратит ее продажи в конце жизненного цикла автомобиля 2019 модельного года.
Обновлено в 01:16
Футбол
Инфантино переизбран на пост главы ФИФА
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.
Обновлено в 05:34
Авто
Золотой седан Aurus привезли на ПМЭФ
Золотой автомобиль Aurus Senat привезли на площадку Петербургского экономического форума.
Обновлено в 06:18
Общество
В Петербурге открыли легальный бордель с куклами
Презентация борделя состоялась в канун ПМЭФ-2019, 5 июня. В необычном заведении не будет живых секс-работниц – вместо них трудятся куклы.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Власти ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
В управлении Народной полиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении теракта. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:51
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Хоккей
В тренерский штаб ярославского «Локомотива» вошел Дмитрий Красоткин
Официально объявлено, кто войдет в тренерский штаб "Локомотива" в сезоне 2019-2020.
Обновлено в 07:45
Происшествия
СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ
Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Политика
СКР связался с защитой Калви по поводу его поездки на ПМЭФ
Следователи связались с защитой находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, чтобы обсудить варианты его возможной поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), сообщает РБК со ссылкой на источник в фонде.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский назвал Юнкера «теплым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Обновлено в 06:24
Политика
Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
Обновлено в 08:25
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель
Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
Обновлено в 07:57
Футбол
Хамес Родригес покинул «Баварию»
Обновлено в 07:37