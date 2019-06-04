Экономика

Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики РоссииИзвестия вчера в 20:36

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино переизбран на свой пост.
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Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Хоккей

В тренерский штаб ярославского «Локомотива» вошел Дмитрий Красоткин

Официально объявлено, кто войдет в тренерский штаб "Локомотива" в сезоне 2019-2020.
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Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
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Политика

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
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