Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РоссииКоммерсантъ вчера в 20:33
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
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Общество
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Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
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В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке
Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
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Генеральный директор ФПК Пётр Иванов на пресс-конференции в мае сообщал, что компания протестирует приятные ароматы в вагонах в ближайшее время.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
В России начнут разработку аналога «Мистраля»
Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25
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США объявили награду за информацию о нарушении санкций Северной Кореей
В марте Минфин США внес в список нарушителей санкций против КНДР российские суда «Тантал» и «Витязь», которые, по его данным, участвовали в перегрузке нефти на суда из Северной Кореи.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу
Известная певица Валерия и продюсер Йосиф Пригожин 5 июня празднуют свой юбилей – хрустальную свадьбу.
Обновлено в 04:05
Политика
Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2»
Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе
Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».
Обновлено вчера в 08:20
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов
Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Задержан один из подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ
Обновлено 03 июня в 09:11
Общество
На Урале и в Сибири в ночь на 6 июня установится минусовая температура
В нескольких регионах России – прежде всего на Урале и в Сибири – в ночь на 6 июня установится минусовая температура.
Обновлено в 03:48
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Футбол
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Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Дочь Трампа уличили в чрезмерном использовании фотошопа
Обновлено в 03:07
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
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Обновлено в 02:40
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено вчера в 20:01
Космос
Астрономы пожаловались, что спутники Илона Маска мешают им работать
Целый рой из 60 спутников Starlink, которые Илон Маск запустил на околоземную орбиту 23 мая, символизировал не только начало новой эры спутникового интернета, но и изменил ночное небо, добавив на нем то, чего ранее наблюдать не приходилось.
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Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
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Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31