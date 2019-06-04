Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РоссииКоммерсантъ вчера в 20:33

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Общество Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.

Политика The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.

Экономика «Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".

Происшествия В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.

Общество В России запустили первые вагоны с приятными ароматами Генеральный директор ФПК Пётр Иванов на пресс-конференции в мае сообщал, что компания протестирует приятные ароматы в вагонах в ближайшее время.

Армия и оружие В России начнут разработку аналога «Мистраля» Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.

Политика США объявили награду за информацию о нарушении санкций Северной Кореей В марте Минфин США внес в список нарушителей санкций против КНДР российские суда «Тантал» и «Витязь», которые, по его данным, участвовали в перегрузке нефти на суда из Северной Кореи.

Шоу-бизнес Валерия и Пригожин празднуют хрустальную свадьбу Известная певица Валерия и продюсер Йосиф Пригожин 5 июня празднуют свой юбилей – хрустальную свадьбу.

Политика Совфед: Украина и Польша не остановят «Северный поток-2» Проект газопровода "Северный поток-2" состоится вне зависимости от позиции Украины и Польши, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Шоу-бизнес Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».

Армия и оружие Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.

Происшествия Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.

Общество На Урале и в Сибири в ночь на 6 июня установится минусовая температура В нескольких регионах России – прежде всего на Урале и в Сибири – в ночь на 6 июня установится минусовая температура.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Космос Астрономы пожаловались, что спутники Илона Маска мешают им работать Целый рой из 60 спутников Starlink, которые Илон Маск запустил на околоземную орбиту 23 мая, символизировал не только начало новой эры спутникового интернета, но и изменил ночное небо, добавив на нем то, чего ранее наблюдать не приходилось.

Футбол Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).