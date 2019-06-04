Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 01:25

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
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Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует
 из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».
Ведомостивчера в 17:13

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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

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Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть в 2019 и 2020 годах

ТАССвчера в 16:13
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На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

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Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
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Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

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Армия и оружие

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На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
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Экономика

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Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

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Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов

Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Экономика

Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж

Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Единоборства

Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом

Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия

В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане

Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC.
Обновлено в 02:21
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Футбол

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Обновлено вчера в 17:05
Политика

Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов

США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Террористы получили оружие с завода Порошенко раньше ВСУ

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Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

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Энергетика

Беглов поблагодарил «Газпром» за позицию по снижению тарифов

По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива.
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Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

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BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
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Шоу-бизнес

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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
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Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
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Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом

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Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес

Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет

Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19
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