Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 01:25
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.
Читать в источнике
Оценить192
с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
Обновлено в 02:32
Транспорт
В России запустили первые вагоны с приятными ароматами
Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).
Обновлено в 02:04
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Экономика
Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота
Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов
Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Экономика
Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.
Обновлено в 01:00
Единоборства
Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане
Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC.
Обновлено в 02:21
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов
США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие
Террористы получили оружие с завода Порошенко раньше ВСУ
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 01:17
Энергетика
Беглов поблагодарил «Газпром» за позицию по снижению тарифов
По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing
В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено вчера в 20:15
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Политика
Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом, где у него состоится ряд встреч на высшем уровне.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет
Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19