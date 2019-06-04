Всемирный банк отметил рекордный рост экономики РоссииРИА Новости 01:25

с чего всё началось

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций". Так, согласно документу, в прошлом году он достиг шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

Транспорт В России запустили первые вагоны с приятными ароматами Первые вагоны с приятными запахами появились в российских поездах дальнего следования: все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД).

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Экономика Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».

Экономика Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.

Единоборства Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.

Происшествия В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Политика Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.

Общество Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.

Энергетика Беглов поблагодарил «Газпром» за позицию по снижению тарифов По словам действующего главы города, благодаря конструктивной позиции руководства компании, которое приняло во внимание текущую экономическую ситуацию, удалось достичь договоренностей о переходе на физический метод распределения топлива.

Происшествия В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Политика Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Политика Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с первым рабочим визитом, где у него состоится ряд встреч на высшем уровне.