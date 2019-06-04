Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РоссииКоммерсантъ вчера в 20:33
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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