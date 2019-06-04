Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РоссииКоммерсантъ вчера в 20:33

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Транспорт В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия Административное здание горит на востоке Москвы Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.

Шоу-бизнес Садальский обвинил внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова "Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка", - написал Садальский на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение старой фотографией, на которой он сидит за одним столом с Бари Алибасовым и его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Музыка Певица Валерия обвинила коллег в накрутке просмотров клипов Певица Валерия заявила, что её коллеги накручивают просмотры своих клипов в сети.

Политика Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.

Общество Объявлены финалисты литературной премии «Большая книга» Национальная литературная премия "Большая книга" объявила "короткий список" номинантов 14-го сезона, в него вошли 12 произведений.

Экономика «Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города» Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».

Кино Ургант высмеял удаление сцен из фильма про Элтона Джона Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».

Происшествия ФСБ сообщила о ликвидации ячейки «Свидетелей Иеговы» в Севастополе В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Шоу-бизнес Официально: Тимати и Анастасия Решетова ждут ребенка Решетова тоже на своей странице опубликовала фото, по которым заметно, что у модели уже большой срок.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.

Армия и оружие США сообщили об опасном перехвате своего самолета российским Су-35 Российский истребитель Су-35 перехватил самолет США P-8A Poseidon, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, сообщает Reuters со ссылкой на 6-й флот военно-морских сил Соединенных Штатов.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Гаджеты Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung The Frame 2019 модельного года.

Шоу-бизнес Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности За последнее время появилось немало слухов о том, что Виктория Боня беременна.

Происшествия ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Футбол Умер экс-президент УЕФА Юханссон Вечером 4 июня скончался в возрасте 89 лет бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Швед возглавлял УЕФА с 1990 по 2007 год.

Политика Путин принял отставку губернатора Астраханской области Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.

Кино Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс» В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.

Шоу-бизнес Настя Каменских поделилась снимком топлес из душа Певица Настя Каменских разместила на своей страничке в Instagram откровенную фотографию.