Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РоссииКоммерсантъ вчера в 20:33
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
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с чего всё началось
Всемирный банк (ВБ) вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 г. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций».Ведомостивчера в 17:13
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Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 17:17
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Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж
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Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
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Происшествия
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Наука
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Обновлено в 01:53
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Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности в 1915 году, а Карл Шварцшильд получил решение по невращающейся черной дыре в начале 1916 года, то есть, на пару месяцев позже.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
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Обновлено в 03:14
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
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Обновлено в 02:40
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Общество
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Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о СП-2 попыткой сохранить транзит
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:25
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Обновлено в 02:14
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире
Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
Обновлено вчера в 16:32
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме
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Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».
Обновлено вчера в 03:14
Хоккей
Агент: Дацюк станет нападающим «Автомобилиста»
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Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
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Обновлено в 02:49
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
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ФСБ требует от «Яндекса» предоставить ключи шифрования
ФСБ просит предоставить ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска».
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UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Порье
UFC подтвердил, что бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.
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Шоу-бизнес
Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке
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Обновлено в 02:57
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59