Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики РоссииКоммерсантъ вчера в 20:33

с чего всё началось

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Армия и оружие В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны» Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».

Экономика Visa начала обсуждать с банками переводы по номеру телефона за рубеж Международная платежная система Visa обсуждает с российскими банками сервис денежных переводов за границу, которые будут осуществляться с карты на карту по номеру телефона.

Происшествия Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.

Политика Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.

Наука Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.

Здоровье Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.

Общество Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.

Армия и оружие Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.

Космос Каково это: упасть в черную дыру? (Forbes, США) (Forbes) Эйнштейн выдвинул свою теорию относительности в 1915 году, а Карл Шварцшильд получил решение по невращающейся черной дыре в начале 1916 года, то есть, на пару месяцев позже.

Политика Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Общество Синоптики предупредили россиян о ночных заморозках Сильный ветер и дожди 5 и 6 июня ожидаются на территории Башкирии, а ночью возможно похолодание до минус двух градусов.

Политика В Госдуме назвали слова Зеленского о СП-2 попыткой сохранить транзит Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.

Гаджеты В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит» Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».

Хоккей Агент: Дацюк станет нападающим «Автомобилиста» Российский хоккеист, бывший игрок петербургского СКА Павел Дацюк с большой долей вероятности следующий сезон проведет в екатеринбургском «Автомобилисте».

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.

Происшествия В РКК «Энергия» проникли неизвестные Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.

Единоборства UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Порье UFC подтвердил, что бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.

Происшествия В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.