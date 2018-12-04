Риски торговой войны на глобальном рынке еще не материализовались полностью. Но российская экономика все равно будет замедляться в 2019 году и расти темпом ниже, чем развивающиеся страны: 1,5% вместо 4,6%. И только через 10 лет рост ВВП разгонится до 3%.

Экономика Экономика ЦБ предложил разрешить заемщикам приостанавливать выплаты по ипотеке В Центробанке РИА Новости сообщили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж не менее чем наполовину на срок до шести месяцев, если заемщик оказался в сложной жизненной ситуации.

Энергетика Энергетика Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника.

Экономика Экономика Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.

Экономика Экономика В Росимуществе объяснили убыточность конфискации имущества В настоящее время с другими ведомствами прорабатывается вопрос изменений в законодательство в части возложения бремени затрат на уничтожение конфискованного имущества на бывших владельцев (если они будут установлены), заключили в Росимуществе.

Экономика Экономика В России может измениться вкус и качество пива Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.

Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Экономика Экономика Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.

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Экономика Экономика «Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей Как сообщил журналистам в Барнауле во вторник основатель группы Игорь Бабаев, сумма сделки составила 4,6 млрд рублей.

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Экономика Экономика Биржа начала отстранять трейдеров от торгов нефтепродуктами Проверка связи Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами лишила три компании доступа к торгам бензином и дизелем.

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