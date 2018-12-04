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Энергетика Энергетика Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника.

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Финансы Финансы Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.

Финансы Финансы Минфин увеличит предложение на аукционах ОФЗ до 25 млрд рублей На прошлой неделе Минфин сократил предложение на аукционах до 10 млрд руб.

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