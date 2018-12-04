Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииГазета.Ruвчера в 10:22
Риски торговой войны на глобальном рынке еще не материализовались полностью. Но российская экономика все равно будет замедляться в 2019 году и расти темпом ниже, чем развивающиеся страны: 1,5% вместо 4,6%. И только через 10 лет рост ВВП разгонится до 3%.
Газета.Ruвчера в 10:22
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ВБ спрогнозировал снижение потенциального роста экономики РФ в ближайшие три года
Интерфаксвчера в 07:09
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Экономика
ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку
Банк России предлагает разрешить гражданам временно приостанавливать выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях, сообщил первый зампред регулятора Сергей Швецов, выступая в Совете Федерации.
Обновлено в 00:21
Экономика
ЦБ обязал банки проверять клиентов через прессу
Центробанк предупредил участников рынка, что с января 2019 года он будет более пристально следить, насколько тщательно банки осуществляют процедуры комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг.
Обновлено вчера в 23:54
Экономика
Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов
Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.
Обновлено в 00:14
Экономика
Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладельцем расположенного в Крыму производственного кооператива «Галит», следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 00:15
Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Товарооборот России и Индии с 1953 года вырос в тысячу раз
Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года объём торговли между Россией и Индией достиг почти $5,5 млрд.
Обновлено в 00:14
Экономика
Палладий останется самым дефицитным драгметаллом в 2019 году
Автомобильные катализаторы останутся ключевым источником спроса на этот металл в ближайшие 10 лет, на долю их производства приходится более 80% общего потребления палладия.
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей
АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Индекс потребительского доверия пошел вниз
Индекс потребительского доверия пошел вниз Тренд на улучшение потребительских настроений, начавшийся во втором квартале 2018 года, изменился: по итогам третьего квартала соответствующий индекс снизился с 70 до 67 пунктов.
Обновлено в 00:10
Экономика
Суд снял арест с принадлежащих НПФ «Будущее» 3,3% акций «Росгосстраха»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление НПФ "Будущее" о снятии ареста с принадлежащих фонду 3,3% акций "Росгосстраха" стоимостью 7,063 млрд рублей и замене этого обеспечения на арест ОФЗ общей стоимостью 8,395 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 00:17
Экономика
Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году
Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено вчера в 13:34
Экономика
Saxo Bank допустил введение всемирного налога на транспорт
Обеспокоенность мира глобальным изменением климата в 2019 году обернется введением всемирного транспортного налога, прогнозирует Saxo Bank.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019-2021 годы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019−2021 годы.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
ЦБ РФ определил четыре уровня кредитоспособности застройщиков
Как сообщил ранее во вторник гендиректор Дом.рф Александр Плутник, с 1 июля по 1 декабря текущего года для застройщиков жилья в России уже открыто 100 эскроу-счетов.
Обновлено вчера в 09:39
Экономика
Бизнес просит правительство сохранить льготный лизинг
Лизинговые компании выступили против реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено в 00:22