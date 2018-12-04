Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России
Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики РоссииГазета.Ru10:22
Риски торговой войны на глобальном рынке еще не материализовались полностью. Но российская экономика все равно будет замедляться в 2019 году и расти темпом ниже, чем развивающиеся страны: 1,5% вместо 4,6%. И только через 10 лет рост ВВП разгонится до 3%.
Газета.Ru10:22
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Экономика
ЦБ предложил разрешить россиянам временно не выплачивать ипотеку
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Обновлено в 16:33
Энергетика
Reuters узнало о разногласиях России и ОПЕК о сокращении нефтедобычи
Участники сделки ОПЕК+ по-прежнему планируют утвердить общее уменьшение добычи нефти не менее чем на 1,3 млн баррелей в день, подтвердили Reuters четыре собеседника.
Обновлено в 16:13
Экономика
Государство впервые заплатит «Первому каналу» за трансляцию парадов
Минобороны заплатит 537 млн руб. "Первому каналу" в качестве компенсации расходов по организации трансляции двух военно-морских парадов в Санкт-Петербурге, прошедших в 2017 и 2018 годах, говорится в распоряжении правительства.
Обновлено в 16:26
Экономика
Палладий рекордно подорожал до уровня золота
Палладий во вторник, 4 декабря, на спотовом рынке подорожал до рекордных $1233,82 за тройскую унцию (одна унция — 31 г), вплотную приблизившись к цене на золото — $1239,98 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:06
Финансы
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Обновлено в 16:10
Экономика
Татьяна Навка оказалась совладельцем крымского производителя соли
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию и жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала совладельцем расположенного в Крыму производственного кооператива «Галит», следует из базы данных СПАРК.
Обновлено в 16:32
Экономика
Прогноз Saxo Bank коснулся глобального транспортного налога
В сообщении инвестиционной финансовой организации говорится, что решение о введении всемирного транспортного налога может быть принято уже в 2019 году.
Обновлено в 16:00
Экономика
В Счётной палате сообщили об убыточности конфискации имущества
В Счётной палате сообщили, что, согласно результатам проверки, Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше средств, чем получает от его продажи.
Обновлено в 13:29
Экономика
В России может измениться вкус и качество пива
Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве.
Обновлено в 15:41
Финансы
Reuters: ЦБ хочет получать данные о крупных валютных сделках
Банк России хочет создать «канал коммуникации» на валютном рынке, чтобы оперативно получать данные о крупных финансовых сделках, которые могут сильно повлиять на курс рубля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в финрынке.
Обновлено в 15:19
Экономика
«Черкизово» купило «Алтайский бройлер» за 4,6 млрд рублей
АО "Алтайский бройлер" куплено у основного собственника белгородской группы компаний "Приосколье" Геннадия Бобрицкого.
Обновлено в 12:30
Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 07:35
Экономика
Marlboro заявила о планах инвестировать в производителя марихуаны
Производитель сигарет Marlboro Altria Group обсуждает инвестиции в канадскую группу компаний Cronos, производящую марихуану для медицинских целей.
Обновлено в 16:11
Экономика
Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.
Обновлено в 08:32
Экономика
Thomson Reuters сократит более 3 тыс. сотрудников к 2020 году
Медиахолдинг Thomson Reuters намерен сократить 3,2 тыс. сотрудников к 2020 году в рамках плана по оптимизации бизнеса и повышению эффективности работы.
Обновлено в 13:34